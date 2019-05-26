Футбол

«Спартак» установил клубный антирекорд по количеству забитых головSport24.ru вчера в 10:44

Оренбург — Спартак
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Газовик»
Рикарду Алвеш
8′
Денис Попович
11′
Джордже Деспотович
12′
27′
Аяз Гулиев
57′
Аяз Гулиев
Георгий Мелкадзе
Савелий Козлов
Вадим Афонин
57′
61′
Александр Ташаев
Максим Глушенков
Рикарду Алвеш
Артем Кулишев
68′
69′
Наиль Умяров
Михаил Игнатов
Андрей Малых
77′
77′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Довбня
90′
Артем Кулишев
90′+4′
Артем Кулишев
90′+5′
Джордже Деспотович
Дмитрий Андреев
90′+5′
В Премьер-лиге сезона-2018/19 футболисты «Спартака» забили 36 мячей — это худший показатель в российской истории клуба. Прежний антирекорд был установлен в 2003 году, когда столичная команда забила 38 голов в чемпионате.
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