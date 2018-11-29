Футбол
«Спартак» установил антирекорд посещаемости в еврокубках
«Спартак» установил антирекорд посещаемости в еврокубкахГазета.Ru14:26
Зе Луиш
|20′
|27′
Матео Барач
|41′
Мануэль Мартич
|59′
Максимилиан Хофманн
|64′
Деян Любичич
Штефан Шваб
|64′
Дени Алар
Филипп Шобесбергер
Софьян Ханни
Александр Самедов
|71′
Денис Глушаков
|73′
|80′
Мерт Мюльдюр
|80′
Ветон Бериша
Мануэль Турнвальд
Лоренсо Мельгарехо
Ивелин Попов
|81′
|90′+1′
Филипп Шобесбергер
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
32
Ребров
38
Ещенко
29
Кутепов
14
Джикия
23
Комбаров
71
Попов
8
Глушаков
40
Тимофеев
19
Самедов
12
Адриано
9
Зе Луиш
1
Штребингер
3
Мюльдюр
4
Барач
20
Хофманн
19
Поцман
23
Турнвальд
15
Мартич
28
Кнасмюлльнер
8
Шваб
5
Болинголи-Мбомбо
7
Шобесбергер
Рапид
Расстановка 4‑5‑1
Игру посетили 20 тысяч 739 зрителей - это самый низкий показатель для стадиона в Тушине в еврокубках. Таким образом, на домашней арене красно-белых был установлен антирекорд посещаемости в еврокубках.
Газета.Ru14:26
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Итог матча Спартак - Рапид: москвичи уступили 1:2, опустившись на 3 место в группе
Комсомольская правда13:06
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 18:55, Ашберн
Футбол
Глушаков ответил одной фразой на вопрос о напавшем на него фанате
Обновлено в 18:46
Футбол
«Краснодар» победил «Акхисар» в матче Лиги Европы
Обновлено в 18:08
Футбол
«Ривер Плейт» проведёт два домашних еврокубковых матча без зрителей
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) наказала «Ривер Плейт» двумя домашними матчами еврокубков без зрителей, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 18:44
Футбол
«Челси» разгромил проведший весь матч в меньшинстве ПАОК
"Челси" не испытал проблем с ПАОКом в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
Обновлено в 17:29
Футбол
Тренер «Копенгагена» покинул пресс-конференцию спустя несколько секунд
Главный тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен посетил пресс-конференцию после выездного матча Лиги Европы с "Зенитом" (0:1). Пресс-атташе команды поинтересовался у журналистов, есть ли у них вопросы к норвежскому тренеру.
Обновлено в 18:42
Футбол
ЦСКА обыграл мадридский «Реал» в матче Евролиги
Обновлено в 18:46
Футбол
Гол Вагнера Лава помог «Бешикташу» обыграть «Сарпсборг»
Бешикташ в гостях добился волевой победы над Сарпсборгом со счетом 3:2. Проигрывая 0:2, турецкая команда сумела добиться победы.
Обновлено в 18:00
Футбол
Луис Густаво перестарался и оформил самый удивительный автогол сезона
В матче пятого тура группового турнира Лиги Европы «Марсель» на выезде сгорел «Айнтрахту» из Франкфурта – 0:4. Второй мяч за «Айнтрахт» забил полузащитник «Марселя» Луис Густаво – бразилец отдал пас на голкипера Кевина Траппа, но не рассчитал силу и оформил шикарнейший автогол.
Обновлено в 17:28
Футбол
Черчесов уступил только тренерам-медалистам
Черчесов уступил только тренерам сборных, чьи команды выиграли медали Мундиаля: Дидье Дешаму (Франция), Златко Даличу (Хорватия) и Роберто Мартинесу (Бельгия).
Обновлено в 18:39
Футбол
Гол Гренье принес «Ренну» победу над «Яблонцем»
"Ренн" на выезде обыграл "Яблонец" в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы. Единственный гол забил полузащитник Клеман Гренье.
Обновлено в 17:25
Футбол
«Арсенал» разгромил «Ворсклу», «Спортинг» вышел в плей-офф Лиги Европы
Лондонский "Арсенал" одержал крупную победу над украинской "Ворсклой" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы, португальский "Спортинг" пробился в плей-офф турнира.
Обновлено в 17:02
Футбол
Хавбек «Тоттенхэма» может стать самым дорогим футболистом мира
Обновлено в 12:44
Футбол
Блез Матюиди: «Роналду заслуживает получить „Золотой мяч“»
Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди считает, что его одноклубник Криштиану Роналду заслуживает получить еще один «Золотой мяч».
Обновлено в 12:43
Футбол
Дом игрока ПСЖ ограбили на 600 тысяч евро
Обновлено в 16:15
Футбол
УЕФА открыл дело против ЦСКА после матча ЛЧ с «Викторией»
Обновлено в 14:24