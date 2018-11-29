Футбол

«Спартак» установил антирекорд посещаемости в еврокубках
Газета.Ru
14:26

Спартак — Рапид
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Зе Луиш
20′
27′
Матео Барач
41′
Мануэль Мартич
59′
Максимилиан Хофманн
64′
Деян Любичич
Штефан Шваб
64′
Дени Алар
Филипп Шобесбергер
Софьян Ханни
Александр Самедов
71′
Денис Глушаков
73′
80′
Мерт Мюльдюр
80′
Ветон Бериша
Мануэль Турнвальд
Лоренсо Мельгарехо
Ивелин Попов
81′
90′+1′
Филипп Шобесбергер
Игру посетили 20 тысяч 739 зрителей - это самый низкий показатель для стадиона в Тушине в еврокубках. Таким образом, на домашней арене красно-белых был установлен антирекорд посещаемости в еврокубках.
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