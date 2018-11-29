Футбол

«Спартак» установил антирекорд посещаемости в еврокубках
Матч ТВ
13:13

Спартак — Рапид
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Зе Луиш
20′
27′
Матео Барач
41′
Мануэль Мартич
59′
Максимилиан Хофманн
64′
Деян Любичич
Штефан Шваб
64′
Дени Алар
Филипп Шобесбергер
Софьян Ханни
Александр Самедов
71′
Денис Глушаков
73′
80′
Мерт Мюльдюр
80′
Ветон Бериша
Мануэль Турнвальд
Лоренсо Мельгарехо
Ивелин Попов
81′
90′+1′
Филипп Шобесбергер
Встреча состоялась в четверг и завершилась победой гостей со счетом 2:1. До этого худший результат по посещаемости на стадионе «Спартак» в еврокубках был установлен 4 октября текущего года.
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