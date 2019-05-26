Футбол
«Спартак» установил антирекорд по забитым голамMetaratings вчера в 09:56
Рикарду Алвеш
|8′
Денис Попович
|11′
Джордже Деспотович
|12′
|27′
Аяз Гулиев
|57′
Аяз Гулиев
Георгий Мелкадзе
Савелий Козлов
Вадим Афонин
|57′
|61′
Александр Ташаев
Максим Глушенков
Рикарду Алвеш
Артем Кулишев
|68′
|69′
Наиль Умяров
Михаил Игнатов
Андрей Малых
|77′
|77′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Довбня
|90′
Артем Кулишев
|90′+4′
Артем Кулишев
|90′+5′
Джордже Деспотович
Дмитрий Андреев
|90′+5′
Оренбург
Расстановка 3‑5‑2
56
Довбня
31
Шахов
3
Сиваков
29
Афонин
12
Малых
32
Кулишев
8
Мишкич
10
Попович
13
Терехов
15
Андреев
19
Сутормин
98
Максименко
38
Ещенко
56
Гапонов
14
Джикия
6
Дантас
25
Мельгарехо
47
Зобнин
22
Игнатов
37
Мелкадзе
15
Глушенков
9
Зе Луиш
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
За прошедший сезон РПЛ «Спартак» забил 36 голов. До этого худший результат сезона в чемпионате России был установлен в 2003 году, когда «красно-белые» забили 38 мячей в ворота соперников.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сезон-2018/19 стал для «Спартака» самым нерезультативным в чемпионатах России
Бомбардир.рувчера в 10:12
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Происшествия
В одесской колонии заключенные подняли бунт
Обновлено в 05:26
Футбол
Прядкин ответил на вопрос о расширении РПЛ
Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер поднял вопрос о возможном расширении РПЛ на исполкоме РФС.
Обновлено в 06:52
Футбол
УЕФА запретил «Арсеналу» проводить акцию в поддержку Мхитаряна в Баку
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил игрокам лондонского «Арсенала» провести акцию в поддержку армянского полузащитника Генриха Мхитаряна перед финальным матчем Лиги Европы с «Челси».
Обновлено в 07:00
Политика
В Кремле прокомментировали выход Медведчука из переговоров по Донбассу
В Кремле сожалеют о выходе главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука из переговоров по Донбассу.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Альметьевске упавшее дерево придавило детей
Сегодня в Альметьевске на улице Белоглазова упало дерево, под которым, по словам очевидцев, оказалось трое детей.
Обновлено в 07:07
Происшествия
На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников
Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Кличко осмотрел в Киеве треснувший стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал на своей странице в Facebook видео осмотра недавно открывшегося моста, на стеклянной части которого появились трещины.
Обновлено вчера в 23:10
Гаджеты
Новые смартфоны Huawei могут выйти в России с задержкой
Компания Huawei предупредила российских ретейлеров о возможной задержке выхода на рынок новых моделей смартфонов.
Обновлено в 04:03
Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Космос
В ракету «Союз» при старте ударила молния
Обновлено в 07:07
Происшествия
Строительные леса обрушились на стройке «Формулы-1» под Петербургом
На строительстве объектов трассы "Формулы-1" под Санкт-Петербургом обрушились строительные леса, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи Ленобласти.
Обновлено в 06:33
Наука
В России создали уникальный материал на основе алюминия
Обновлено в 03:38
Хоккей
В Сеть попало видео празднования Овечкиным бронзы ЧМ-2019
В Сеть попало видео празднования победы в финальном матче чемпионата мира - 2019 над сборной Чехии нападающего команды России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия
Задержание сына экс-сенатора Галлямова сняли на видео
Обновлено в 06:55
Теннис
Кудерметова обыграла Возняцки в первом раунде Roland Garros
Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла 13-ю ракетку мира датчанку Каролин Возняцки в матче первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).
Обновлено в 07:17
Экономика
Курс биткоина обновил годовой рекорд
Курс биткоина в понедельник, 27 мая, поднимался до $8910, достигнув максимального значения с мая 2018 года.
Обновлено в 07:39
Экономика
К «Ашан» потянулись иски от арендодателей
Источники издания утверждают, что это уже тенденция - у арендодателей растут претензии к ретейлеру из-за проблем с оплатой аренды.
Обновлено в 02:11
Футбол
«Зенит» установил новый рекорд в РПЛ по посещаемости матчей
Обновлено вчера в 11:01
Экономика
На Среднем Урале могут появиться семь новых долгостроев
Семь строящихся жилых домов в Свердловской области находятся в зоне риска и могут быть заморожены.
Обновлено в 07:22
Политика
Верховный суд Украины не удовлетворил кассацию защиты Вышинского
Отмечается, что объединённая палата Кассационного уголовного суда Верховного суда Украины в понедельник, 27 мая, рассматривала кассационную жалобу защиты Вышинского о его незаконном задержании.
Обновлено в 06:39
Общество
Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»
В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Происшествия
В Красноярске девочка получила серьезные ожоги, упав в яму с золой
Семилетняя девочка получила серьезные ожоги, упав в яму с золой в Ленинском районе Красноярска, сообщает управление СК по Красноярскому краю.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
Ураган и дождь сорвали концерт Анны Семенович на Кубани
Сильный ветер и дождь помешал проведению концерта Анны Семенович на Кубани, о чем она сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 06:12
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»
Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Политика
Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент
В Евросоюзе 23-26 мая прошли выборы в единый парламент.
Обновлено в 02:07
Происшествия
В Дагестане в лобовом ДТП погибли три человека
В результате ДТП пострадали шесть человек, из них трое погибли.
Обновлено в 07:08
Хоккей
Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею
Победу в чемпионате мира по хоккею Финляндия одержала в третий раз. Ранее финны выигрывали турнир в 1995 и 2011 годах.
Обновлено вчера в 17:54