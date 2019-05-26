Футбол

«Спартак» установил антирекорд по забитым голамMetaratings вчера в 09:56

Оренбург — Спартак
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Газовик»
Рикарду Алвеш
8′
Денис Попович
11′
Джордже Деспотович
12′
27′
Аяз Гулиев
57′
Аяз Гулиев
Георгий Мелкадзе
Савелий Козлов
Вадим Афонин
57′
61′
Александр Ташаев
Максим Глушенков
Рикарду Алвеш
Артем Кулишев
68′
69′
Наиль Умяров
Михаил Игнатов
Андрей Малых
77′
77′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Довбня
90′
Артем Кулишев
90′+4′
Артем Кулишев
90′+5′
Джордже Деспотович
Дмитрий Андреев
90′+5′
За прошедший сезон РПЛ «Спартак» забил 36 голов. До этого худший результат сезона в чемпионате России был установлен в 2003 году, когда «красно-белые» забили 38 мячей в ворота соперников.
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