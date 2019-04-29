«Спартак» упустил победу над «Рубином» в концовке матчаВести.Ru 14:26

В Москве матчем между столичным "Спартаком" и казанским "Рубином" завершилась программа 26-го тура чемпионата России по футболу. Хозяева поля не смогли удержать победу, пропустив в самой концовке встречи. Итоговый счет – 1:1. Спартаковцы вышли вперед на 23-й минуте первого тайма.

«Спартак» упустил победу над «Рубином» в концовке матча

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