«Спартак» упустил победу в матче РПЛ с «Рубином»Газета.Ru 14:46

Московский "Спартак" сыграл вничью с казанским "Рубином" в матче 26-го тура чемпионата России, передает корреспондент "Газеты.Ru". Встреча команд состоялось на "Открытие Арене" в Москве. Счет был открыт Лукасом Фернанду, полузащитником красно-белых, уже на 23-й минуте.

«Спартак» упустил победу в матче РПЛ с «Рубином»

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