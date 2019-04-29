Футбол

«Спартак» упустил победу над «Рубином» в чемпионате РоссииРБК 14:58

Спартак — Рубин
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ломовицкий
14′
Фернандо
23′
Зе Луиш
41′
45′+1′
Егор Сорокин
Денис Глушаков
Андрей Ещенко
46′
67′
Игорь Калинин
Данил Степанов
70′
Хорен Байрамян
Артур Сагитов
Александр Ломовицкий
Георгий Мелкадзе
72′
78′
Вячеслав Подберезкин
Владислав Пантелеев
87′
Егор Сорокин
Фернандо
Наиль Умяров
89′
Матч 26-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Рубином" завершился вничью 1:1. Встреча проходила в Москве на стадионе "Открытие Арена". На гол бразильского полузащитника «красно-белых» Фернандо казанская команда ответила точным ударом защитника Егора Сорокина.
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Видеообзор матча «Спартак» - «Рубин»

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