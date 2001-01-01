«Спартак» упустил победу в матче с «Рубином»Metaratings 14:26

«Спартак» не смог переиграть «Рубин» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу. «Красно-белые» открыли счёт благодаря голу бразильца Лукаса Фернандо, однако не смогли удержать победу, пропустив в самой концовке.

«Спартак» упустил победу в матче с «Рубином»

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