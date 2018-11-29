Футбол

«Спартак» проиграл «Рапиду» в мачте Лиги Европы
Вечерняя Москва
13:28

Спартак — Рапид
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Зе Луиш
20′
27′
Матео Барач
41′
Мануэль Мартич
59′
Максимилиан Хофманн
64′
Деян Любичич
Штефан Шваб
64′
Дени Алар
Филипп Шобесбергер
Софьян Ханни
Александр Самедов
71′
Денис Глушаков
73′
80′
Мерт Мюльдюр
80′
Ветон Бериша
Мануэль Турнвальд
Лоренсо Мельгарехо
Ивелин Попов
81′
90′+1′
Филипп Шобесбергер
Московский футбольный клуб «Спартак» проиграл австрийскому «Рапиду» в домашнем матче группового этапа Лиги Европы. Игра завершилась со счетом 2:1. Единственный гол со стороны москвичей забил Зе Луиш на 20-ой минуте.
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