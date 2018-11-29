"Спартак" проиграл "Рапиду" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы (1:2). За всю игру московская команда нанесла четыре удара по воротам соперника и всего один – в створ. Единственный точный удар красно-белых стал голевым – на 20-й минуте отличился нападающий Зе Луиш.

Sports.ru 13:40