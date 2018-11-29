Футбол

«Спартак» нанес один удар в створ в матче с «Рапидом»
Sports.ru
13:40

Спартак — Рапид
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Зе Луиш
20′
27′
Матео Барач
41′
Мануэль Мартич
59′
Максимилиан Хофманн
64′
Деян Любичич
Штефан Шваб
64′
Дени Алар
Филипп Шобесбергер
Софьян Ханни
Александр Самедов
71′
Денис Глушаков
73′
80′
Мерт Мюльдюр
80′
Ветон Бериша
Мануэль Турнвальд
Лоренсо Мельгарехо
Ивелин Попов
81′
90′+1′
Филипп Шобесбергер
"Спартак" проиграл "Рапиду" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы (1:2). За всю игру московская команда нанесла четыре удара по воротам соперника и всего один – в створ. Единственный точный удар красно-белых стал голевым – на 20-й минуте отличился нападающий Зе Луиш.
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