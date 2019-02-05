Футбол
«Спартак» сыграл вничью в товарищеском матче с «Марибором»РИА Новости 10:55
Футболисты московского "Спартака" разошлись миром со словенским "Марибором" в товарищеском матче на подготовительном сборе в Турции. Встреча, прошедшая на стадионе "Белек" во вторник, завершилась со счетом 1:1.
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Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 19:21, Ашберн
Происшествия
При землетрясении в Азербайджане пострадали три человека
В результате землетрясения в Азербайджане не менее трёх человек получили травмы.
Обновлено в 17:12
Авто
Mazda анонсировала новый кроссовер
Компания Mazda анонсировала премьеру нового кроссовера на автосалоне в Женеве.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Лидера «Коррозии металла» задержали за выступление в форме вермахта
Отмечается, что лидер группы выходил на сцену в костюме, похожем на форму солдат вермахта.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Взрыв прогремел в метро Вашингтона
Обновлено в 16:38
Общество
Скончался корреспондент НТВ Юрий Кучинский
В возрасте 42 лет умер корреспондент НТВ Юрий Кучинский. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба телеканала.
Обновлено в 17:54
Кино
Церемония «Оскар» впервые за 30 лет пройдет без ведущего
В последний раз премию «Оскар» вручали без ведущего в 1989 году, тогда публике вместо вступительного монолога продемонстрировали 11-минутный музыкальный киносюжет.
Обновлено в 15:00
Интернет
Facebook разрешил в мессенджере удалять отправленные сообщения
Facebook вводит в своем мессенджере функцию удаления отправленного сообщения.
Обновлено в 12:34
Экономика
Банк России спрятал языки у двуглавого орла на своем новом логотипе
Банк России утвердил новый фирменный стиль, изменив изображение двуглавого орла на своем логотипе, убрав у него высунутые языки и закрыв клювы.
Обновлено в 09:50
Наука
Северный магнитный полюс Земли смещается к России
Обновлено в 09:48
Гаджеты
Apple начала продажи восстановленного iPhone X
Apple начала продажи восстановленного iPhone X, передаёт iCrarified. Смартфон появился на сайте компании в разделе Certified Refurbished.
Обновлено в 05:28
Авто
Toyota выпустит Land Cruiser 300
Премьера Toyota Land Cruiser 300 - нового поколения знаменитого внедорожника - состоится осенью 2020-го, спустя 12 лет после появления "двухсотого".
Обновлено в 06:38
Происшествия
В Москве задержали главу отдела центральной таможни
Начальник отдела по борьбе с экономическими правонарушениями центральной оперативной таможни в Москве задержан, возбуждено уголовное дело о получении взятки, сообщил журналистам старший помощник руководителя московского межрегионального управления СК на транспорте.
Обновлено в 15:47
Транспорт
В московском метро введут систему оплаты по зонам
Московский метрополитен заказал разработку новой билетной системы, при которой цена поездки будет зависеть от зоны, в которую едет пассажир.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Вопрос о наркотиках в крови Децла остается открытым
Обновлено в 13:30
Интернет
Mail.Ru Group выпустила новый браузер Atom
Компания Mail.Ru Group выпустила новый браузер Atom. Разработчики подчеркивают безопасность и приватность программного продукта.
Обновлено в 05:50
Происшествия
В США таксиста Uber приговорили к пожизненному за массовое убийство
Суд штата Мичиган приговорил бывшего таксиста Джейсона Долтона к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.
Обновлено в 19:13
Авто
В PSA Group думают о планах вернуть Opel в Россию
Обновлено в 10:27
Политика
Сенат США поддержал санкции против союзников Сирии
Документ предусматривает санкции для Сирии, а также ее союзников, в частности, России и Ирана, за военную и иную помощь стране.
Обновлено в 16:48
Футбол
Суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Мамаеву и Кокорину
Тверской суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 16:09
Общество
Россия вновь стала лидером по числу запросов властей к Google
Если в первом полугодии 2017 года Google получила от российских госорганов запросы на удаление 16 063 единиц контента, то в первом полугодии 2018-го — уже 182 462 единицы.
Обновлено в 11:03
Происшествия
В Лондоне вандалы осквернили могилу Карла Маркса
На лондонском Хайгетском кладбище неизвестные злоумышленники осквернили могилу Карла Маркса и его супруги Женни Вестфален, передает ТАСС.
Обновлено в 10:22
Происшествия
В Москве эвакуированы более 25 тысяч человек из-за угрозы минирования
В Москве проверяют 99 торговых центров, школ и других объектов после сообщений о минировании, эвакуировано более 25 тыс. человек, заявили в экстренных службах города.
Обновлено в 08:30
Наука
В Аргентине обнаружены останки нового вида динозавров
В Аргентине обнаружили останки нового вида динозавров. Он отпугивал хищников длинными шипами на спине.
Обновлено в 16:08
Наука
Ученые заявили, что мозг женщин стареет медленнее мужского
У мужчин все получилось иначе их фактический возраст был меньше, чем возраст мозга, примерно на 2,5 года.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Пожар в ангаре на севере Москвы локализован
Пожарные локализовали возгорание в ангаре на севере Москвы на площади 500 кв. м. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Обновлено в 15:03