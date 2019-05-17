«Спартак» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 08:03

"Спартак" на выезде не смог удержать победу в матче 29-тура молодежного первенства команд премьер-лиги против "Крыльев Советов" – 2:2. В составе хозяев отличились защитник Александр Нестеров и хавбек Константин Шамаев, у красно-белых голами отметились полузащитники Иван Репях и Максим Данилин.

«Спартак» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в молодежном первенстве

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

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