Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 08:03
"Спартак" на выезде не смог удержать победу в матче 29-тура молодежного первенства команд премьер-лиги против "Крыльев Советов" – 2:2. В составе хозяев отличились защитник Александр Нестеров и хавбек Константин Шамаев, у красно-белых голами отметились полузащитники Иван Репях и Максим Данилин.
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