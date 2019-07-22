Футбол
«Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в Лиге ЕвропыPravda.Ru 08:31
В Ньоне состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы. Своих соперников по этим матчам узнали "Спартак" и тульский "Арсенал". Красно-белым в соперники достался швейцарский "Тун".
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Футбол
Сын Лилиана Тюрама перешел в менхенгладбахскую «Боруссию»
Старший сын чемпиона мира по футболу 1998 года в составе сборной Франции Лилиана Тюрама Маркус Тюрам перешел из "Генгама" в менхенгладбахскую "Боруссию", сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США достигла договоренности c конгрессом по потолку госдолга, а также по бюджету на два года.
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В 16 штатах Венесуэлы произошло отключение электричества
Отключение электричества произошло в ряде районов Каракаса и 16 штатах Венесуэлы, сообщает оппозиционное издание El Nacional.
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Происшествия
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Вагоны с углем в ночь на 22 июля сошли с рельсов в районе станции Керки в Республике Коми, из-за происшествия нарушено движение пассажирских поездов.
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Политика
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Адвокат короля Малайзии подтвердил развод с Воеводиной
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Российские разгонные блоки «Фрегат‑М» отправили в Гвиану
Специалисты НПО Лавочкина отправили разгонные блоки «Фрегат‑М» в Гвианский космический центр (космодром Куру во Французской Гвиане), сообщает 22 июля пресс-служба Роскосмоса.
Обновлено в 09:04
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Обновлено в 19:19
Энергетика
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Первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин назвал сроки вытеснения некондиционной нефти с повышенным содержанием хлорорганики из системы магистральных трубопроводов на территории Белоруссии.
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Американцам, которые смеялись над «мультиками», где Россия демонстрировала свои успехи в области нового вооружения, уже не смешно, они видят угрозу даже просто в существовании РФ, заявил израильский политолог Яков Кедми.
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Рассекречен второй внедорожник марки Genesis
Не исключено, что дебют второго внедорожника Genesis организуют в начале 2020-го.
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Ученые объяснили причину появления в атмосфере Марса дымового шлейфа
Исследователи объяснили появление в атмосфере Красной планеты дымового шлейфа над вулканом Арсия Монс.
Обновлено в 03:12
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В Англии чайка похитила чихуахуа
Британский портал Devon Live рассказал о необычном похищении: в городе Пейнтон собаку породы чихуахуа унесла чайка.
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Обновлено вчера в 05:46
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице
В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
Обновлено в 00:00
Политика
Трамп заявил о возможности за неделю закончить войну в Афганистане
В свою очередь, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с RT констатировал, что если Соединённые Штаты захотят любой ценой выиграть войну в Афганистане, то они могут пойти на самое крайнее из средств — использование ядерного оружия.
Обновлено в 17:52
Общество
В Краснодаре завершают ликвидацию подтоплений
Городские службы завершают ликвидацию последствий выпадения за сутки месячной нормы осадков в Краснодаре, где оказались подтоплены около 90 территорий, сообщает администрация столицы Кубани.
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Обновлено в 19:03
Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денег
Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
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Стало известно о драке Машкова с Лазаревым
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Обновлено в 11:20
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Алена Свиридова «Я была не совсем вменяемой»
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Западные СМИ сообщили о том, что Дарья Жукова и миллиардер Ставрос Ниархос III собираются пожениться уже в этом году.
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Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25