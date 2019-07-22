Футбол
Определен соперник «Спартака» в Лиге Европы УЕФАПолит.ру 15:19
В третьем отборочном раунде Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном», передает «Интерфакс». Как уточняется, первый матч пройдет 8 августа, а ответный состоится 15 августа.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 20:23, Россия
Политика
Турчинов заявил, что пятая часть украинцев хочет стать рабами
Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что пятая часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".
Обновлено в 16:05
Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денег
Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено в 14:02
Технологии
Разработан бот, создающий новые эмодзи, соединяя старые
Обновлено в 16:28
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
Яков Кедми разъяснил, почему США боятся РФ
В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1" известный израильский политолог Яков Кедми рассказал, почему США так боятся Россию.
Обновлено в 19:43
Политика
ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду
На Украине по мажоритарным округам, где обработано 50,24% протоколов, уверенно лидирует партия «Слуга народа» с результатом 42,44%.
Обновлено в 07:49
Авто
Volkswagen Arteon появится в России в 2020 году
Компания Volkswagen привезет в Россию четырехдверное купе Arteon в 2020 году, сообщает немецкий автопроизводитель на своей странице в Instagram.
Обновлено в 12:25
Политика
Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии
В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.
Обновлено в 19:05
Армия и оружие
Минобороны России опровергло сообщения об ударе ВКС по рынку в Сирии
Министерство обороны РФ опровергло информацию о том, что самолеты ВКС нанесли удар по рынку в населенном пункте Мааррат-эн-Нууман в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес
Шнуров сделал выпад в адрес Собчак
«Самым интересным соперником был Богомолов, который писал за Собчак», — заявил Шнуров.
Обновлено 20 июля в 04:40
Происшествия
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов.
Обновлено в 19:28
Футбол
Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS
Шведский нападающий Златан Ибрагимович нанёс травму сопернику во время матча американской Высшей футбольной лиги (MLS).
Обновлено в 19:36
Технологии
Тестирование системы электронного голосования пройдет 23 июля
Завершается прием заявок на участие в открытом тестировании системы дистанционного электронного голосования.
Обновлено в 13:13
Футбол
Криштиану Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании
Футболисту сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании, об этом заявил прокурор округа Кларк штата Невада Стив Вольфсон.
Обновлено в 19:49
Футбол
Игроки ФК «Краснодар» прокомментировали будущий матч в Лиге чемпионов с «Порту»
В свою очередь полузащитник Тонни Вильена отметил, что «Порту» был и остается очень серьезным соперником.
Обновлено в 17:50
Здоровье
Новая российская вакцина от гриппа поступит в продажу в августе
Отмечается, что препарат для иммунизации взрослых успешно прошел регистрацию в Минздраве России. Новинка поступит в продажу в августе.
Обновлено в 13:09
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено в 14:01
Происшествия
В парке Горького заметили голого мужчину
Обновлено в 18:48
Общество
В России ужесточат получение охотничьего билета
В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 05:59
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 19:39
Финансы
«Ренессанс Кредит» увеличил прибыль на 35%
По словам Алексея Левченко, председателя правления «Ренессанс Кредит», банк продолжает фокусироваться на качестве и доходности активов, а также повышении операционной эффективности, что позволяет ему демонстрировать стабильно высокие результаты и поддерживать рентабельность бизнеса на целевом уровне.
Обновлено в 11:21
Футбол
Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
Обновлено в 10:30
Политика
Помпео заявил, что США «упрашивали» Россию не нарушать важные договоры
США "упрашивали" Россию не нарушать важные договоры, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 16:28
Технологии
Роскомнадзор не нашел у Ozon утечки персональных данных клиентов
Роскомнадзор проверил информацию об утечке почти полумиллиона данных клиентов интернет-магазина Ozon и пришел к выводу, что сведения были собраны неизвестными лицами из различных источников, а компания сделала все, чтобы обезопасить своих пользователей.
Обновлено в 17:25
Культура
Киану Ривз порадовал своих фанатов
Фраза "От вас дух захватывает" принадлежит фанату, который выкрикнул ее на выставке E3 2019.
Обновлено вчера в 05:27
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 16:40
Армия и оружие
Рогозин показал видео испытаний двигателя для ракеты «Союз-2»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обнародовал видеозапись технических испытаний двигателя третьей ступени ракеты семейства «Союз-2».
Обновлено в 18:53