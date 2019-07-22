Футбол

Определен соперник «Спартака» в Лиге Европы УЕФАПолит.ру 15:19

В третьем отборочном раунде Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном», передает «Интерфакс». Как уточняется, первый матч пройдет 8 августа, а ответный состоится 15 августа.
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В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.
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«Самым интересным соперником был Богомолов, который писал за Собчак», — заявил Шнуров.
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