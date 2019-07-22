Футбол
Стали известны все пары третьего квалификационного раунда Лиги ЕвропыТАСС 10:14
Определились все пары третьего отборочного раунда Лиги Европы. Жеребьевка прошла в понедельник в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне. Всего в третьем квалификационном раунде состоятся 25 двухматчевых противостояний.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:45, Вашингтон
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Наука
Ученые нашли простой способ хорошо выспаться
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия
Чайка украла и унесла собаку из сада хозяйки
Обновлено в 10:26
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено в 11:18
Футбол
Катарский «Аль-Гарафа» объявил о трансфере Ханни из «Спартака»
Обновлено в 10:09
Общество
Навальный нашел у Соловьева вид на жительство в Италии
У российского теле- и радиоведущего Владимира Соловьева был вид на жительство в Италии. Об этом рассказал оппозиционер Алексей Навальный.
Обновлено в 10:39
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Здоровье
Вероника Скворцова посетила хирургический кардиоцентр в Астрахани
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в ходе рабочей поездки в Астрахань 22 июля посетила федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии и высоко оценила его работу.
Обновлено в 10:49
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду
Обновлено вчера в 16:50
Политика
В МИД России прокомментировали выборы в Верховную раду
Итоги парламентских выборов на Украине говорят о том, что народ устал от политики запугивания и террора, которая проводилась предыдущими властями страны, заявили в МИД России.
Обновлено в 11:27
Политика
Путин отменил санкции России в отношении Эритреи
Президент России Владимир Путин 22 июля подписал указ об отмене действовавших с 2010 года санкций в отношении Эритреи.
Обновлено в 09:43
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Общество
В Красноярском крае горит более 670 тысяч гектаров леса
Обновлено в 07:14
Политика
Итоги парламентских выборов на Украине. Главное
ЦИК Украины признала выборы состоявшимися.
Обновлено в 05:41
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за границу
29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:36
Футбол
«Реал» может бесплатно отпустить Бэйла в китайский клуб
Ранее сообщалось, что «Реал» получил предложение от «Тоттенхэма», который готов вернуть Бэйла за 60 млн евро.
Обновлено в 09:53
Авто
Названы самые угоняемые машины в РФ
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России за первые шесть месяцев этого года.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщение о смерти Бердымухамедова
Посольство Туркменистана в России опровергло сообщение о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает RT.
Обновлено вчера в 11:16
Кино
«Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара»
Фильм "Мстители: Финал" может побить десятилетний рекорд "Аватара" по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 07:53
Политика
Лукашенко призвал ЕС к быстрому развитию отношений
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова к расширению диалога с Европейским союзом.
Обновлено в 06:45
Политика
В «Слуге народа» рассказали о планах по созданию коалиции в Раде
Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал о планах относительно формирования правящей коалиции в Верховной раде нового созыва.
Обновлено в 05:44
Здоровье
На новый корпус онкодиспансера в Ульяновске потратят 4 млрд рублей
По словам министра, стоимость объекта оценивается в 4 млрд рублей.
Обновлено в 11:22
Политика
В Киеве освободили экс-председателя фракции Партии регионов
Апелляционный суд в Киеве освободил экс-председателя парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова из-под стражи, сообщил Андрей Портнов - экс-замглавы администрации бывшего президента Виктора Януковича.
Обновлено в 11:11
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено в 09:49
Политика
Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко отпуском
Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что господин Луценко «куда-то исчез», а его обязанности выполняет его заместитель Дмитрий Сторожук.
Обновлено в 10:46
Политика
МГИК опроверг данные об отбраковке подписей из-за номера паспорта
Мосгоризбирком опроверг данные о том, что во время проверки подписей избирателей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы отбраковали подписи тех людей, серия и номер паспортов которых начинались на "0".
Обновлено в 10:31
Футбол
Дзюба: мог оформить хет-трик из ассистов, но мои «мазилы» промахнулись
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба высказался о победе над "Сочи" в матче второго тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 18:18