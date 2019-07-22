Футбол
Стали известны все пары третьего квалификационного раунда Лиги ЕвропыТАСС 10:14
Определились все пары третьего отборочного раунда Лиги Европы. Жеребьевка прошла в понедельник в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне. Всего в третьем квалификационном раунде состоятся 25 двухматчевых противостояний.
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