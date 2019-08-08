Футбол

«Спартак» сыграет с «Туном» в квалификации Лиги ЕвропыСоветский спорт 02:15

Тун — Спартак
2 – 3
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Арена Тун
Базиль Штилльхарт
8′
22′
Эсекиэль Понсе
29′
Зелимхан Бакаев
Ридж Манси
Маттео Тозетти
46′
Никки Хавенар
50′
Ниас Хефти
52′
58′
Александр Максименко
Симоне Рапп
59′
60′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
72′
Резиуан Мирзов
Александр Ташаев
73′
Зелимхан Бакаев
Свен Йосс
Деннис Саланович
77′
87′
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
90′+3′
Самуэль Жиго
Спартак проведет в четверг первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с Туном. В прошлом сезоне швейцарская команда из кантона Берн заняла четвертое место в национальном чемпионате и дошла до финала Кубка страны. Тун сыграет в еврокубках в пятый раз в своей 121-летней истории.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Тун» – «Спартак» – 2:3, 8 августа 2019 года, обзор матча Лиги Европы

Чемпионат15:00

Главный тренер «Туна»: «В двухматчевом противостоянии можно пройти и «Спартак»

Матч ТВвчера в 12:16

Кононов и еврокубки. В этом тексте – много хорошего о тренере «Спартака»

Спорт-Экспресс04:45

«Спартак» стартует в квалификации Лиги Европы матчем против швейцарского «Туна»

ТАССвчера в 17:25

Кононов: «Для меня и игроков не имеет значения, что бюджет „Туна“ в 10 раз меньше, чем „Спартака“»

Sport24.ruвчера в 12:01

Около 400 фанатов «Спартака» посетят матч с «Туном» в Лиге Европы

Газета.Ru07:56

Главный тренер «Туна»: «В двухматчевом противостоянии можно пройти и «Спартак»

Sportbox.RUвчера в 12:16
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:50, Вашингтон
Здоровье

Число больных раком детей в России достигло исторического максимума

Число детей со злокачественными образованиями под диспансерным наблюдением в 2018 году составило 26 955 человек, следует из данных Росстата, которые приводит Rambler News Service.
Обновлено в 12:45
Происшествия

Журналистку «Новой газеты» оштрафовали за пикет на Красной площади в память Эстемировой

Тверской суд Москвы оштрафовал журналистку "Новой газеты" Елену Милашину на 15 тысяч рублей за пикет на Красной площади в годовщину убийства правозащитницы Натальи Эстемировой, сообщили в четверг в пресс-службе правозащитного центра "Мемориал".
Обновлено в 13:38
Политика

Артемий Лебедев заявил, что его видео о бегстве из России было шуткой

Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что уехал в Европу на 10 дней, а его видео на YouTube, где он заявил, что не вернется, было "троллингом".
Обновлено в 14:43
Футбол

УЕФА назвал претендентов на награды лучшим игрокам Лиги чемпионов

Официальный сайт УЕФА опубликовал список претендентов на индивидуальные награды по итогам Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Обновлено в 03:41
Футбол

Футболисты «Баварии» забили 23 безответных мяча в товарищеском матче

У победителей встречи покер оформил Корентен Толиссо, по три мяча забили Роберт Левандовски, Леон Горецка и Томас Мюллер, дубли на свой счет записали Сарприт Сингх, Ренату Саншеш и Кваси Окьери Вридт, по разу отличились Леон Даяку, Александер Нолленбергер, Серж Гнабри и еще один мяч футболисты проигравшей команды забили в свои ворота.
Обновлено в 14:25
Армия и оружие

СБУ задержала планировавшего диверсию на военном объекте россиянина

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали россиянина по подозрению в подготовке диверсии на одном из стратегических важных военных объектов.
Обновлено в 13:37
Происшествия

В Киргизии штурмуют резиденцию экс-президента Атамбаева

1. Информация о задержании Алмазбека Атамбаева не подтвердилась Вскоре после начала штурма СМИ сообщили, что бойцы киргизского спецназа задержали бывшего президента в его доме в селе Кой-Таш и увезли в неизвестном направлении.
Обновлено вчера в 14:11
Культура

Выставочный проект «ОКО» открывается в залах музея Востока

Обновлено в 04:17
Общество

Организаторы митинга 10 августа сообщили о приглашении в полицию

Организаторов согласованного митинга 10 августа на проспекте Сахарова в Москве пригласили в полицию для беседы, рассказала РБК один из организаторов, незарегистрированный кандидат на выборах в Московскую городскую думу Елена Русакова.
Обновлено в 15:46
Футбол

Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге Европы

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2. Ответная игра противостояния состоится в следующий четверг, 15 августа.
Обновлено в 14:53
Кино

Маколей Калкин прокомментировал перезапуск комедии «Один дома»

Исполнитель главной роли в культовой комедии "Один дома" Маколей Калкин отреагировал на планы студии Fox снять новую версию, которая будет предназначен для потокового сервиса Disney+.
Обновлено в 08:05
Политика

Дудь осудил действия силовиков на митингах из-за выборов в Мосгордуму

Две несогласованные акции — 27 июля и 3 августа — прошли в Москве после отказа Мосгоризбиркома допустить до выборов в городскую думу оппозиционных кандидатов из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 15:22
Кино

Тарантино признался в любви к фильмам Бекмамбетова

Американский режиссер Квентин Тарантино сообщил в интервью российским журналистам, что обожает фильмы режиссера Тимура Бекмамбетова.
Обновлено в 14:35
Авто

Компания Lotus показала новый логотип

Новый логотип был обнародован в то же время, когда Lotus объявил о спонсорском соглашении с соседним футбольным клубом Премьер-лиги Норвич Сити.
Обновлено в 06:37
Общество

Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве

Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 14:33
Транспорт

В Москве растет число аварий с участием такси

Как считает Ликсутов, уровень зарплаты таксиста в Москве не должен быть ниже зарплаты водителя автобуса городского общественного транспорта.
Обновлено в 04:34
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Политика

В России оценили слова Эрдогана о Крыме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию

Мурат Налчаджиоглу наслаждается отдыхом за границей. Компанию бизнесмену составляет новая избранница.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Энергетика

В «Нафтогазе» сообщили о снижении цены на газ для населения на 5,1%

Компания «Нафтогаз Украины» в августе снизила цену на газ для населения на 5,1% — до 4600 гривен за тысячу кубометров.
Обновлено в 15:11
Политика

Ведущие банки передали конгрессу документы о возможных связях россиян с Трампом, пишут СМИ

В комитет Конгресса США были предоставлены документы, в которых говорится о связях россиян с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 15:19
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение эсминец США Porter

«Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 8 августа в южную часть акватории Чёрного моря эсминец с УРО-ПРО Porter ВМС США», — говорится в сообщении.
Обновлено в 14:21
ЖКХ

В Петербурге цокольный этаж ТЦ оказался подтопленным из-за дождя

Обновлено в 15:43
Политика

В Госдепе сообщили о готовности Трампа к переговорам с Ираном

Если лидеры Ирана стремятся к проведению переговоров с США, то американский лидер Дональд Трамп «ждёт звонка» от них.
Обновлено в 16:09
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде на вторую половину августа

Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина "РГ", холодный циклон, который испортил погоду в центре в июле и первых числах августа, принес холода и непрекращающиеся дожди, ушел на крайний северо-восток европейской территории, на Урал.
Обновлено в 11:46
Наука

Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии

В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Происшествия

В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым

Сотрудника дежурной части отдела полиции по Московскому району Калининграда обнаружили мертвым в ОВД, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
Обновлено в 16:30
Футбол

«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова

Обновлено вчера в 11:06
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное