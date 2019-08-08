Футбол
«Спартак» сыграет с «Туном» в квалификации Лиги ЕвропыСоветский спорт 02:15
Базиль Штилльхарт
|8′
|22′
Эсекиэль Понсе
|29′
Зелимхан Бакаев
Ридж Манси
Маттео Тозетти
|46′
Никки Хавенар
|50′
Ниас Хефти
|52′
|58′
Александр Максименко
Симоне Рапп
|59′
|60′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
|72′
Резиуан Мирзов
Александр Ташаев
|73′
Зелимхан Бакаев
Свен Йосс
Деннис Саланович
|77′
|87′
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
|90′+3′
Самуэль Жиго
Тун
Расстановка 4‑4‑2
1
Фаивре
31
Гларнер
5
Хавенар
4
Родригес
37
Саланович
7
Кастроман
14
Гелми
10
Штилльхарт
29
Хефти
11
Тозетти
13
Рапп
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
20
Шюррле
7
Гулиев
47
Зобнин
25
Мельгарехо
19
Понсе
88
Ташаев
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
Спартак проведет в четверг первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с Туном. В прошлом сезоне швейцарская команда из кантона Берн заняла четвертое место в национальном чемпионате и дошла до финала Кубка страны. Тун сыграет в еврокубках в пятый раз в своей 121-летней истории.
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Sportbox.RUвчера в 12:16
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:50, Вашингтон
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