Спартак проведет в четверг первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с Туном. В прошлом сезоне швейцарская команда из кантона Берн заняла четвертое место в национальном чемпионате и дошла до финала Кубка страны. Тун сыграет в еврокубках в пятый раз в своей 121-летней истории.

«Спартак» сыграет с «Туном» в квалификации Лиги Европы

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