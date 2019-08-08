Футбол

«Спартак» сыграет с «Туном» в квалификации Лиги ЕвропыСоветский спорт 02:15

Тун — Спартак
2 – 3
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Арена Тун
Базиль Штилльхарт
8′
22′
Эсекиэль Понсе
29′
Зелимхан Бакаев
Ридж Манси
Маттео Тозетти
46′
Никки Хавенар
50′
Ниас Хефти
52′
58′
Александр Максименко
Симоне Рапп
59′
60′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
72′
Резиуан Мирзов
Александр Ташаев
73′
Зелимхан Бакаев
Свен Йосс
Деннис Саланович
77′
87′
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
90′+3′
Самуэль Жиго
Спартак проведет в четверг первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с Туном. В прошлом сезоне швейцарская команда из кантона Берн заняла четвертое место в национальном чемпионате и дошла до финала Кубка страны. Тун сыграет в еврокубках в пятый раз в своей 121-летней истории.
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