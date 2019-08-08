Футбол
«Спартак» на выезде сыграет с «Туном» в Лиге ЕвропыREGNUM 06:07
Тун
Предварительная расстановка 4‑5‑1
1
Фаивре
29
Hefti
14
Гелми
34
Суттер
31
Гларнер
37
Саланович
10
Stillhart
7
Кастроман
6
Fatkic
21
Vasic
13
Рапп
98
Максименко
6
Дантас
14
Джикия
2
Жиго
38
Ещенко
88
Ташаев
47
Зобнин
49
Ананидзе
7
Гулиев
10
Бакаев
19
Понсе
Спартак
Предварительная расстановка 4‑5‑1
Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Матч пройдёт 8 августа в Швейцарии. Команды ранее не встречались друг с другом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 06:16, Ашберн
Происшествия
В Архангельской области произошел пожар в воинской части
Обновлено в 06:10
Происшествия
Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
Политика
Бывший президент Киргизии ушел в оборону
Обновлено вчера в 16:04
Общество
В Генконсульстве Финляндии раскрыли причины ужесточения визовых правил
В Генконсульстве Финляндии рассказали о причинах ужесточения правил получения виз для россиян.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»
Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
Обновлено в 05:00
Кино
Нагиев и Назаров сыграют в новом сериале
В продолжении истории развернётся битва не только за отель, но и за кухню, которую попытаются завоевать два «вражеских лагеря», — рассказали ТАСС в пресс-службе телеканала СТС.
Обновлено в 03:50
Наука
Геологическая служба США предсказала крупное извержение вулкана
Геологическая служа США выпустила предупреждение о катастрофическом извержении гавайского вулкана Килауэа, сообщает Live Science.
Обновлено вчера в 21:38
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Охотник»
Министерство обороны России разместило видеоматериалы тестового полета концептуально нового ударного беспилотника «Охотник».
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Происшествия
В офисе ФБК проходит обыск, счета фонда заблокированы
На прошлой неделе следствие возбудило уголовное дело об отмывании денег ФБК — речь идет о сумме 1 млрд руб. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники ФБК и другие неназванные люди, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В США актер Дэнни Трехо помог спасти ребенка из разбившейся машины
Обновлено вчера в 23:35
Кино
Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк «Один дома»
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выложила селфи с Тарантино
Комментарий Тарантино привела у себя в инстаграме Ксения Собчак, выложив в соцсеть селфи с Квентином.
Обновлено в 03:07
Культура
Вручение «Эмми» пройдет без ведущего
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина
В следственные органы России и Генеральную прокуратуру РФ направлено заявление с требованием возбудить уголовное дело против руководителя СССР Иосифа Сталина.
Обновлено в 05:36
Политика
Памфилова оценила возможность вотума недоверия главе Мосгоризбиркома
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с представителями КПРФ допустила возможность рассмотрения вопроса о вотуме недоверия руководителю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 13:39
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Политика
Нурмагомедов отреагировал на высказывания Кадырова об имаме Шамиле
Боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram опубликовал пост, посвященный имаму Шамилю, после резонансных заявлений главы Чечни о духовном лидере кавказских мусульман.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Карина Разумовская впервые стала мамой
Ранее слухи о беременности Разумовской уже появлялись: в последнее время актриса стала часто носить одежду свободного кроя и сократила рабочую активность.
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Умерла вдова Анатолия Кузнецова
Последние годы вдова Анатолия Кузнецова провела в одиночестве. Женщина жила на даче в Одинцовском районе Подмосковья.
Обновлено в 02:30
Футбол
«Вальядолид» арендует японского полузащитника «Реала»
Обновлено в 05:48
Кино
Создатели «Игры престолов» заключили масштабную сделку с Netflix
Netflix одержал победу в ожесточенной борьбе за право работать с авторами «Игры престолов» Дэвидом Бениоффом и Д. Б. Уайссом.
Обновлено в 02:07
Политика
Зеленский намерен провести на Украине земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.
Обновлено в 04:44