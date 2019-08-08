Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Матч пройдёт 8 августа в Швейцарии. Команды ранее не встречались друг с другом.

«Спартак» на выезде сыграет с «Туном» в Лиге Европы

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