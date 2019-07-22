Футбол

«Спартак» сыграет против швейцарского «Туна» в Лиге ЕвропыКомсомольская правда вчера в 08:21

В штаб-квартие УЕФА в швейцарском Ньона прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В этом раунде турнира старт берет московский "Спартак". "Красно-белым" предстоит начать свой путь в еврокубках с поединка против швейцарского "Туна".
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 02:31, Вашингтон
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Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона

Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
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Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что ведомство перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
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Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

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В сети появился самый короткий тест на IQ

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Россиянки выиграли золото на чемпионате мира по фехтованию

Сборная России (Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова) одержала победу над итальянскими рапиристками в финале командных соревнований чемпионата мира по фехтованию в Будапеште.
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Из Екатеринбурга вновь открывают авиарейсы в Доминикану

Напомним, до 2014 года у екатеринбуржцев ещё была возможность долететь прямым рейсом до Доминиканы.
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Партия Зеленского анонсировала новые выборы

Главным аргументом принятия решения стали результаты партии Зеленского «Слуга народа» на досрочных выборах в Верховную Раду.
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Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
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На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт

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Сотрудники полиции разыскивают таксиста, совершившего разбойное нападение на пассажирку на юго-западе столицы.
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Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.
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Путин захотел ввести мораторий на господдержку нефтяных месторождений

Российский лидер Владимир Путин поручил исключить любую помощь государства при разработке нефтяных месторождений в России.
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Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал новую подводную лодку, предназначенную для ВМС республики.
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«Арсенал» согласовал с «Реалом» аренду Себальоса

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Volkswagen Arteon появится в продаже в России в 2020 году

Представительство Volkswagen в России заявило, что продажи модели Arteon начнутся в 2020 году, опровергнув информацию о том, что модель ожидается у дилеров к концу 2019 года.
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