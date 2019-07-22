Футбол
«Спартак» сыграет против швейцарского «Туна» в Лиге ЕвропыКомсомольская правда вчера в 08:21
В штаб-квартие УЕФА в швейцарском Ньона прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В этом раунде турнира старт берет московский "Спартак". "Красно-белым" предстоит начать свой путь в еврокубках с поединка против швейцарского "Туна".
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«Спартак» против бывшей команды Якина. Кто достался в соперники красно-белым?
Спорт-Экспрессвчера в 10:05
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