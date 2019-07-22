Футбол
«Спартак» в квалификации Лиги Европы сыграет с «Туном»Bookmaker-ratings.ru 08:28
Соперником красно-белых станет швейцарский «Тун». Первый матч российская команда сыграет в гостях. Матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 8 и 15 августа.
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