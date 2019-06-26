Футбол
«Спартак» сыграет с «Ростовом» первый матч Кубка Матч ПремьерНева Спорт вчера в 22:00
Московский футбольный клуб «Спартак» сыграет с «Ростовом» первый товарищеский матч на сборах в Австрии. Встреча российских клубов пройдет на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» и состоится в рамках Кубка «Париматч» Премьер. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 06:37, Вашингтон
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В Приангарье начались подтопления в связи с паводком
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Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту
На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.
Обновлено в 04:17
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Малинина поделилась снимком с мужем, сделанным вскоре после свадьбы
В хештегах Эмма Малинина написала: «Первый год семейной жизни». Судя по всему, снимок был сделан вскоре после свадьбы.
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Джикия: Неймару для падения достаточно небольшого ветра
Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия поделился своим мнением об игре нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Неймара, сообщает "Матч ТВ".
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак рассказала фанатам о решении сменить цвет волос
Ксения Собчак опубликовала в соцсети Instagram новую фотографию, где рассказала о решении сменить цвет волос.
Обновлено в 02:33
Космос
Робот «Роскосмоса» вызвал замечания у космонавтов
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Происшествия
Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы
У здания Минстроя в центре Москвы мужчина облил себя бензином и требует встречи с представителем властей.
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Армия и оружие
Новый проект авианосца покажут на «Армии-2019»
Крыловский государственный научный центр продемонстрирует концептуально новый проект авианосца, который по характеристикам превзойдет свой британский аналог — «Королеву Елизавету».
Обновлено вчера в 08:06
Политика
В Киеве задержали сына владельца луганского ликеро-водочного завода
Сотрудники Службы безопасности и Генпрокуратуры Украины задержали в Киеве сына владельца луганского ликеро-водочного завода «Луга-Нова» Дмитрия Держака.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Назван главный обвиняемый в убийстве жены хоккеиста Соколова
Стали известны выводы экспертизы по делу об убийстве жены известного российского хоккейного вратаря Максима Соколова.
Обновлено в 05:56
Политика
Порошенко забросали дымовыми шашками на встрече с избирателями
Святослав Цеголко, пресс-секретарь бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщил в Facebook, что неизвестные метнули несколько дымовых шашек, когда политик встречался с избирателями в городе Стрый во Львовской области.
Обновлено вчера в 15:32
Политика
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Суд продлил меру пресечения младшей из сестер Хачатурян
Басманный суд Москвы в среду по просьбе следствия продлил меру пресечения в виде "запрета определенных действий" младшей из сестер Хачатурян Марии по обвинению в убийстве отца, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом
Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге
На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Крыму погибли двое десантников
Обновлено в 03:52
Музыка
Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 05:02
Авто
Opel показал новую Opel Corsa с бензиновым и дизельным моторами
Компания Opel представила хэтчбек Opel Corsa шестого поколения.
Обновлено в 03:28
Общество
Тысячи человек погибнут от жары в Европе
В прошлом году от жары умерли больше тысячи человек в Германии, а в 2003 году высокая температура убила 70 тыс. жителей Европы.
Обновлено в 05:33
Футбол
«Ростов Арена» станет главным стадионом для ФК «Чайка»
«Появление «Чайки» на «Ростов-Арене» станет дополнительной возможностью для донских болельщиков посетить главный стадион области и выразить свою поддержку нашему клубу», — подчеркивается на сайте ФК.
Обновлено в 05:54
Спорт
Двойника Месси обвинили в склонении к сексу более 20 девушек
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ
Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Дочь Абрамовича позирует в купальнике на шикарной яхте отца
Накануне благодаря дочери Романа Аркадьевича пользователи «Инстаграма» смогли побывать на борту шикарной яхты ее отца, состояние которого в 2019 году Forbes оценил в 12,4 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 03:40
Кино
Трейлер фильма «Война токов» с Бенедиктом Камбербэтчем появился в сети
Трейлер фильма «Война токов», продюсером которого выступает Тимур Бекмамбетов, размещен на YouTube.
Обновлено в 05:29
Транспорт
Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав
Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Политика
Вышинскому предложили баллотироваться в Раду
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский заявил, что ему поступают предложения от украинских партий баллотироваться на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Пешеходы пострадали при столкновении автомобилей в Челябинске
Автомобиль в Челябинске сбил пешеходов на тротуаре после столкновения с другой машиной 26 июня, сообщает 74.ru со ссылкой на ГИБДД города.
Обновлено в 05:38
Игры
В Steam стартовала летняя распродажа
25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Финансы
В конгрессе предупредили о росте госдолга США до 144% ВВП к 2049 году
К 2049 году размер госдолга США может достичь «беспрецедентного уровня» и составить 144% от ВВП страны, следует из расчетов управления конгресса по бюджету (CBO), передает CNN.
Обновлено вчера в 23:39