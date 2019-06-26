«Спартак» сыграет с «Ростовом» первый матч Кубка Матч ПремьерНева Спорт вчера в 22:00

Московский футбольный клуб «Спартак» сыграет с «Ростовом» первый товарищеский матч на сборах в Австрии. Встреча российских клубов пройдет на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» и состоится в рамках Кубка «Париматч» Премьер. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

«Спартак» сыграет с «Ростовом» первый матч Кубка Матч Премьер

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