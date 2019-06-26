Футбол

«Спартак» сыграет с «Ростовом» первый матч Кубка Матч ПремьерНева Спорт вчера в 22:00

Московский футбольный клуб «Спартак» сыграет с «Ростовом» первый товарищеский матч на сборах в Австрии. Встреча российских клубов пройдет на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» и состоится в рамках Кубка «Париматч» Премьер. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.
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Басилашвили откровенно высказался о конфликте России и Грузии

Народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал конфликт, возникший между Россией и Грузией.
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Обновлено в 05:23
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Председатель совета директоров Чарльз Райан отметил, что Наумова пришла в «Магнит» в 2018 году «возглавить процесс управления трансформацией компании и формирования её лидерских позиций на российском рынке».
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Транспорт

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На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения автотранспорта.
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Энергетика

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Песков прокомментировал опрос «Левады» о пытках в полиции

Кремль видел опрос "Левада-центра", посвященный пыткам в полиции, однако с материалом пока не ознакомился, заявил Дмитрий Песков.
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Путин потребовал разобраться с занижением цен на строительство дорог

Президент РФ Владимир Путин потребовал от ведомств разобраться в ситуации, когда стоимость строительства и ремонта автодорог занижается на конкурсах.
Обновлено в 07:33
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В МВД поддержали идею вернуть «курилки» в аэропорты

В транспортной полиции поддерживают идею вернуть курительные комнаты в российские аэропорты.
Обновлено в 06:12
Путешествия

Авиабилеты из России в Грузию подорожали на треть

Цены на авиабилеты в Грузию из всех городов России выросли на треть. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса Tutu.ru.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Мужчина облил себя бензином рядом со зданием Минстроя в Москве

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Обновлено в 06:13
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Обновлено в 06:22
Транспорт

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«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Футбол

«Чайке» придётся проводить матчи ФНЛ на «Ростов-Арене»

Обновлено в 06:55
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Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина

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Обновлено вчера в 17:00
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На программы льготного автокредитования выделят еще 10 млрд рублей

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Здоровье

Инфекционных больных на границе России выявлено втрое больше

За семь лет туберкулез нашли у 18 тысяч туристов Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова рассказала о внушительном увеличении количества людей, у которых при пересечении границы России нашли инфекционные заболевания.
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У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил

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На выборы в Раду зарегистрировали восемь Зеленских

Председатель Центризбиркома Украины Татьяна Слипачук заявила, что на внеочередных выборах в Верховную раду зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский.
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На программу приехал и сам доктор Барак, который рассказал о том, какой опасности удалось избежать Виктору Началову.
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В Донецке задержали группу украинских диверсантов — МВД ДНР

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Концентрация продуцирующих токсины бактерий выросла в воде озера Байкал до предельных значений.
Обновлено в 03:28
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Зеленский назначил своего постпреда в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
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