Футбол
«Спартак» сыграет с «Ростовом» первый матч Кубка Матч ПремьерНева Спорт вчера в 22:00
Московский футбольный клуб «Спартак» сыграет с «Ростовом» первый товарищеский матч на сборах в Австрии. Встреча российских клубов пройдет на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» и состоится в рамках Кубка «Париматч» Премьер. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:09, Вашингтон
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«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
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