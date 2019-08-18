«Спартак» сыграет с ЦСКА в одном из самых принципиальных матчей чемпионата России — московском дерби. Встреча пройдёт 19 августа на стадионе «Открытие Арена». В сезоне 2018/19 команды провели две встречи.

«Спартак» сыграет с ЦСКА в московском дерби

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