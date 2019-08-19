«Спартак» сыграет с ЦСКА в одном из самых принципиальных матчей чемпионата России — московском дерби. Встреча пройдёт 19 августа на стадионе «Открытие Арена». В сезоне 2018/19 команды провели две встречи.

«Спартак» сыграет с ЦСКА в московском дерби

Финансы Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 14 февраля Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 14 февраля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Футбол Суд 6 сентября рассмотрит ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября рассмотрит ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении, сообщили РИА Новости в суде.

Политика Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила приветственный каравай во время визита в Киев.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Политика Глава «Ростеха» связал протесты в Москве с раздражением людей Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.

Происшествия Мошенники похитили у жены Павла Мамаева 75 тысяч рублей Девушка связалась с продавцом, затем перевела ему 75 тысяч рублей за товар, но футляра так и не увидела.

Политика Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.

Происшествия Заслуженный артист России покончил с собой в Петербурге В Петербурге был найден мертвым заслуженный артист России и музыкант Михаил Романов. Об этом сообщает "Пятый канал".

Происшествия На Урале загорелся цех по переработке пороха В Свердловской области произошел пожар в цехе по переработке пороха. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл тайно сбежали с ребенком в Ниццу В СМИ появились новые снимки Меган Маркл, принца Гарри и их трехмесячного сына Арчи, которые поразили их фанатов.

Политика Зеленский призвал Израиль признать «голодомор» геноцидом украинцев Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

Политика Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.

Происшествия США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС Разведка США полагала, что при взрыве на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года сразу погибли или получили смертельные дозы облучения примерно 100 человек.

Энергетика РБК: Трутнев призвал Путина пустить иностранцев на арктический шельф Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев направил президенту России предложение привлечь иностранцев и частные компании на арктический шельф, чтобы не срывались сроки его освоения.

Политика Депутаты прервут отпуска для расследования вмешательства в дела России Депутаты Госдумы будут отозваны из отпусков для незамедлительного начала работы в составе комиссии по вмешательству во внутренние дела РФ, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Политика Медведев напомнил «Транснефти» об издержках из-за ЧП с грязной нефтью В ходе встречи Токарев выступил за передачу в управление «Транснефти» пунктов сдачи и приема нефти в систему магистральных трубопроводов, а также проведение единой сертификации лабораторий, отвечающих за проверку качества сырья.

Общество У бывшего охранника Путина нашли дом на Рублёвке за полмиллиарда Бывший глава охраны президента России Владимира Путина и действующий замдиректора Федеральной службы охраны (ФСО) Олег Климентьев владеет домом за 500 млн рублей в закрытом посёлке Речное на Рублёво-Успенском шоссе, сообщил Republic.

Авто Президент Ferrari рассказал о новом суперкаре Президент Ferrari Джон Элканн надеется, что выпуск суперкара класса Gran Turismo, удобного для длительных поездок, позволит увеличить продажи марки.

Футбол «Олимпиакос» и «Краснодар» рассудят испанцы Первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между "Олимпиакосом" и "Краснодаром" обслужит испанская бригада арбитров, сообщает официальный сайт УЕФА.

Авто Aurus Senat стал дешевле на 10 млн рублей Небронированная версия седана Aurus Senat S600 будет стоить 8 млн рублей, а не 18 млн, как предполагалось ранее.

Театры Назначенный худруком Пускепалис настроен на успех театра Волкова 16 августа занимавший должность заместителя художественного руководителя МХАТ имени Горького по творческой работе актер и режиссер Сергей Пускепалис был назначен новым художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Волкова.

Происшествия СКР смягчил статью фигуранту дела о массовых беспорядках в Москве Сотрудники Следственного комитета России (СКР) завершили следствие в отношении Данилы Беглеца, 12-го фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.

Армия и оружие Две станции контроля радиации не выходят на связь после взрыва ракеты Две российские станции Международной системы мониторинга перестали передавать данные об уровне радиации через двое суток после взрыва под Северодвинском, сообщил исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассин Зербо 18 августа американской газете The Wall Street Journal.

Политика США потребовали от РФ прекратить агрессию США вспомнили о страдающих от действий Вооруженных сил Украины жителях Донбасса, но призыв о прекращении огня обратили к российским властям.