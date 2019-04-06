«Спартак» сыграет с ЦСКА в красных футболкахRT на русском 04:48

Как сообщает Twitter «Спартака», команда выйдет на поле в красных футболках, белых шортах и красных гетрах. Встреча состоится 6 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена».

«Спартак» сыграет с ЦСКА в красных футболках

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