Футбол
«Спартак» сыграет с ЦСКА в красных футболкахRT на русском 04:48
Как сообщает Twitter «Спартака», команда выйдет на поле в красных футболках, белых шортах и красных гетрах. Встреча состоится 6 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена».
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Политика
Дочь Збигнева Бжезинского обвинила Трампа в неподобающем поведении
Бжезински рассказала о поведении Трампа во время дискуссии о бывшем вице-президенте и возможном кандидате в президенты США от демократической партии Джо Байдене, которого обвинили в неподобающем поведении семь женщин, сообщает издание.
Обновлено в 02:35
Политика
Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики и алкоголь
Обновлено вчера в 03:32
Общество
Молодежные банды захватывают школы в стране
Молодежные группировки в регионах стремительно активизируются.
Обновлено в 03:47
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено 04 апреля в 19:45
Происшествия
Наезд поезда на машину скорой помощи в Польше сняли на видео
В польском городе Пущиково (Великопольское воеводство) пассажирский поезд на полном ходу протаранил автомобиль скорой помощи, застрявший на переезде.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
Як-130 экспертами признаётся лучшим по соотношению «цена-эффективность»
Обновлено в 01:48
Происшествия
Пакеты с кусками человеческого тела нашли в Петербурге
Обновлено в 05:34
Экономика
Минтруд собирается вытащить россиян из бедности
Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено вчера в 11:53
Футбол
Депай может стать игроком «Ливерпуля»
Отмечается, что «Лион» не станет продавать игрока менее, чем за € 30 млн. Депай выступает в составе «Лиона» с 2017 года.
Обновлено в 05:05
Единоборства
Стал известен первый соперник Усика в супертяжелом весе
Бой пройдет 25 мая в американском Оксон-Хилле. Для Усика этот поединок станет первым в супертяжелом весе.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
При обстреле Донецка со стороны ВСУ был ранен мужчина, заявили в СЦКК
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Обновлено в 05:32
Общество
В Египте нашли гробницу супружеской пары эпохи Птолемеев
Хорошо сохранившаяся гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н. э.), в которой захоронены муж и жена, обнаружена археологами в городе Ахмим египетской провинции Сохаг, говорится в заявлении министерства по делам памятников древности Египта.
Обновлено в 05:44
Происшествия
В центре Челябинска волк покусал ребенка
В Челябинске в импровизированном контактном зоопарке в парке Гагарина волк покусал ребенка, пытавшегося его погладить - Увидели волка, там стояло много людей.
Обновлено в 04:01
Общество
Зоолог рекомендует не брать на руки голодных после спячки ежей
Голодных после зимней спячки в столичных лесах ежей не стоит брать в руки, советует зоолог, профессор биологического факультета МГУ имени Ломоносова Ирина Беме.
Обновлено в 04:51
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено 04 апреля в 22:38
Общество
Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней
Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней.
Обновлено вчера в 17:43
Армия и оружие
Корабли НАТО и Грузии провели учения в Чёрном море
В акватории Чёрного моря совместные учения провели четыре корабля второго постоянного морского соединения НАТО и два корабля береговой охраны МВД Грузии.
Обновлено в 04:37
Политика
Медведев рассказал о персональной ответственности за нацпроекты
Медведев пообещал сделать работу над национальными проектами "абсолютно публичной".
Обновлено в 04:55
Хоккей
«Коламбус» вышел в плей-офф с помощью гола и буллита Панарина
Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» обыграл в серии послематчевых буллитов команду «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 00:22
Общество
Опубликован рейтинг московских нововведений 2019 года
Обновлено в 04:06
Политика
Соловьев выгнал из студии оскорбившего евреев польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского политолога Якуба Корейба, который высказался оскорбительно в отношении евреев.
Обновлено в 01:14
Музыка
Сергей Лазарев назвал главного соперника на «Евровидении»
Обновлено в 05:56
Общество
Стали известны минимальные размеры окладов бюджетников в Ростове
В документе сказано, что минимальный размер оклада санитарки составляет 5,9 тыс. рублей старшей медсестры 7,7 тыс. рублей, а воспитателя, методиста и педагога-психолога - 8,2 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
В Екатеринбурге в машине обнаружили тело девушки с ножом в груди
В Екатеринбурге ночью 6 апреля во дворе жилых домов обнаружили труп девушки. Об этом сообщает портал «Екатеринбург Онлайн».
Обновлено в 01:22
Армия и оружие
В Ливии начался военный переворот
Обновлено вчера в 08:09
Экономика
РЖД вложит 90 млрд рублей в модернизацию железных дорог Петербурга
Речь идет о модернизации и развитии инфраструктуры Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Стоимость программы – 88 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 19:15
Культура
Ведущий НТВ Норкин ушел на больничный в прямом эфире
Обновлено 03 апреля в 16:18
Экономика
Медведев рассказал о ситуации с расходованием средств на нацпроекты
Власти РФ рассматривают вопрос о предоставлении регионам бюджетных субсидий на весь срок реализации нацпроектов, работа над которыми будет публичной, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 04:38
Транспорт
В Москве до конца года организуют еще семь перекрытий станций метро
В московском метро в этом году потребуется организовать ещё семь перекрытий участков, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 05:30