Футбол
«Спартак» сыграет с ЦСКА, не дожидаясь старта РПЛМК-Спорт 11:41
Зимой в Катаре состоялся первый в истории предсезонный турнир между российскими командами, в котором приняли участие четыре клуба: «Локомотив», «Спартак», «Зенит» и «Ростов». Теперь Кубок «Матч Премьер» пройдет и в летнее межсезонье.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Кубок Париматч Премьер обещает много интересного. Особенно интригует «Краснодар»
Спорт день за днем05:16
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 16:58, Вашингтон
Происшествия
В нижегородском СИЗО скончалась мать десятерых детей
Обновлено в 12:02
Футбол
Камерун обыграл Гвинею-Бисау на Кубке африканских наций
В матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций Камерун обыграл сборную Гвинеи-Бисау 2:0.
Обновлено в 14:50
Происшествия
Полиция назвала число пострадавших от действий московского отравителя
От действий мужчины, подозреваемого в отравлении жителей Москвы газировкой, пострадали не менее 10 человек.
Обновлено в 15:45
Политика
Адвокаты бизнесмена Фирташа считают, что суд признает его невиновным
США обвиняют предпринимателя в подкупе официальных лиц Адвокаты украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа отреагировали на решение Верховного суда Австрии, одобрившего ранее экстрадицию их подзащитного в США, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:18
Политика
Рябков назвал причину вспышки вирусов Зика и Эбола
Вспышки заболеваемости вирусами Зика и Эбола в разных странах мира могли произойти, в том числе, из-за вмешательства человека в экспериментальных или каких-либо других целях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 14:30
Экономика
Глава ФРС заявил о возросших рисках для американской экономики
Риски для экономики США выросли, ФРС очень внимательно следит за ними и готова применить необходимые инструменты, чтобы предотвратить негативные последствия, заявил, выступая в Совете по международным отношениям (Council on Foreign Relations), глава ФРС Джером Пауэлл.
Обновлено в 14:23
Происшествия
Под Краснодаром произошло массовое отравление водопроводной водой
По предварительной информации, причиной отравления стала некачественная вода, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы администрации города во вторник.
Обновлено в 15:14
Политика
Переименование Московского проспекта в проспект Бандеры разделило Киев
Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 16:13
Политика
Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны
Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую российской делегации участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 14:24
Космос
«Астрономический бот» ускоряет поиск близнецов Юпитера
Ускорить процесс поможет «астрономический бот» - алгоритм машинного обучения, разработанный Натали Хинкель, исследователем из Юго-Западного научно-исследовательского института.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Умершая на 27 минут женщина рассказала о том свете
Обновлено в 10:00
Общество
Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Общество
Россиянин Кононенко установил рекорд суммарного пребывания на МКС
Кононенко вместе с канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн приземлились в Казахстане в спускаемом аппарате корабля "Союз МС-11" после семимесячного пребывания на МКС.
Обновлено в 14:00
Политика
Порошенко закидали дымовыми шашками
"Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с обществом", - написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в своем фейсбуке.
Обновлено в 15:45
Энергетика
Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам
Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Костромской области произошёл пожар в детском лагере
Обновлено в 15:58
Происшествия
Грабитель подмешивал своим жертвам наркотик в Испании
Испанская полиция задержала в Мадриде мужчину, который в барах и на дискотеках подмешивал в напитки своих жертв наркотик, после чего отправлялся с ними домой и грабил квартиры.
Обновлено в 12:19
Футбол
«Тоттенхэм» предлагает «Лиону» за Ндомбеле 62 млн евро плюс бонусы
По информации журналиста Фабрицио Романо, лондонский клуб может купить 22-летнего француза за 62 миллиона евро плюс бонусы.
Обновлено в 16:18
Шоу-бизнес
У отца Началовой рак кишечника, сообщили на Первом канале
У отца Юлии Началовой был обнаружен рак кишечника.
Обновлено в 13:36
Общество
Росреестр изменил информацию об особняке главы московского ФСБ
Росреестр внес поправки через несколько дней после публикации совместного расследования ряда изданий, в которой говорилось об особняках офицеров ФСБ.
Обновлено в 05:00
Политика
Новым пресс-секретарем Белого дома станет представитель Мелании Трамп
Пресс-секретарь первой леди США Стефани Гришэм станет новым пресс-секретарем Белого дома, сообщила первая леди США Мелания Трамп в своем Twitter.
Обновлено в 14:50
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто
В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено вчера в 00:22
Армия и оружие
В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМД
НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 06:43
Футбол
Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Левски»
Обновлено в 14:17