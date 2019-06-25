«Спартак» сыграет с ЦСКА, не дожидаясь старта РПЛМК-Спорт 11:41

Зимой в Катаре состоялся первый в истории предсезонный турнир между российскими командами, в котором приняли участие четыре клуба: «Локомотив», «Спартак», «Зенит» и «Ростов». Теперь Кубок «Матч Премьер» пройдет и в летнее межсезонье.

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«Спартак» сыграет с ЦСКА, не дожидаясь старта РПЛ

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