«Спартак» сыграет с ЦСКА, «Зенит» отправится в Черкизово в 22-м туре РПЛФАН вчера в 11:18

Столичный «Спартак» сыграет со своим самым принципиальным соперником в чемпионате России – ЦСКА. На следующий день воспользоваться турнирной ситуацией попытается «Зенит», который, в случае победы над «Локомотивом», сможет увеличить отрыв минимум от двух конкурентов.

«Спартак» сыграет с ЦСКА, «Зенит» отправится в Черкизово в 22-м туре РПЛ

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