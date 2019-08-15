Футбол

«Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф Лиги ЕвропыLiveSport.ru вчера в 16:37

Брага — Брондбю
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, вчера
Муниципальный стадион Браги
Жоау Пальинья
19′
35′
Тобиас Беркейет
Андре Орта
41′
46′
Доминик Кайзер
Каспер Фискер
46′
Камил Вильчек
Анте Эрцег
Кажу
54′
Андре Орта
Бруну Шадаш
58′
Паулинью Диаш
66′
66′
Симон Хедлунд
Уилсон Эдуарду
Франсишку Тринкау
67′
Пабло Сантос
Витор Тормена
70′
73′
Симон Хедлунд
Петер Бюр
85′
Петер Бюр
«Брага» одержала победу над «Брондбю» в домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая прошла в Португалии, завершилась со счетом 3:1. Жоау Палинья вывел хозяев вперед на 19-й минуте.
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