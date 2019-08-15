«Брага» одержала победу над «Брондбю» в домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая прошла в Португалии, завершилась со счетом 3:1. Жоау Палинья вывел хозяев вперед на 19-й минуте.

«Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф Лиги Европы

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