Футбол
«Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф Лиги ЕвропыСоветский спорт 01:35
В четверг Спартак проведет в гостях первый матч с Брагой в раунде плей-офф Лиги Европы. Обе команды стартовали в турнире с третьего квалификационного раунда.
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Вдарим по бражке: «Спартак» сыграет в Португалии главный матч сезона
Московский Комсомолецвчера в 08:54
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