В четверг Спартак проведет в гостях первый матч с Брагой в раунде плей-офф Лиги Европы. Обе команды стартовали в турнире с третьего квалификационного раунда.

«Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф Лиги Европы

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