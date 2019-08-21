Футбол

«Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф Лиги ЕвропыСоветский спорт 01:35

Брага — Спартак
сегодня
в 14:45
Лига Европы, Плей-офф
Муниципальный стадион Браги
В четверг Спартак проведет в гостях первый матч с Брагой в раунде плей-офф Лиги Европы. Обе команды стартовали в турнире с третьего квалификационного раунда.
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