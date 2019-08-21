Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Матч пройдёт 22 августа в Португалии. В предыдущем раунде «Спартак» взял верх над швейцарским «Туном».

«Спартак» на выезде сыграет с «Брагой» в Лиге Европы

Гаджеты Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone Компания Apple готовит масштабное обновление линеек своей продукции, новинки должны поступить в продажу в ближайшие несколько месяцев, сообщает Bloomberg.

Наука Сдвиговое течение нарушило симметрию волн на воде Оказывается, для этого необходимо создать сдвиговое течение, пишут авторы в Journal of Fluid Mechanics.

Футбол В России возбудили первое уголовное дело о договорном матче Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила ТАСС, что полиция возбудила уголовное дело по факту оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования после матча между командами «Чайка» и «Черноморец».

Политика Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайной Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.

Политика Ходорковский обвинил Навального в работе на ФСБ Бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский жестко раскритиковал блогера Алексея Навального, который так активно продвигает «Умное голосование».

Происшествия Суд отказался продлить арест Навального из-за госпитализации Симоновский районный суд Москвы отказался продлевать арест оппозиционеру Алексею Навальному.

Армия и оружие Минобороны показало первый полет беспилотника «Форпост-Р» Российское министерство обороны опубликовало видео, на котором совершает свой первый полет модернизированный "Форпост" - беспилотник "Форпост-Р".

Политика Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом» Кремль не занимается «международным шопингом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландию.

Политика Канада высказалась против возвращения России в G8 Канада не изменила свою позицию по поводу возвращения России в «большую восьмерку» и выступает против.

Политика Мария Захарова станцевала лезгинку Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку.

Происшествия В Эгейском море выловили пятиметровую акулу весом около тонны Пятиметровая акула весом примерно в одну тонну попалась в сети рыбаков в турецкой провинции Чанаккале, сообщает в четверг телеканал NTV.

Политика Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33» Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.

Происшествия В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».

Политика В Британии снимут сериал о Путине Британский общественный телеканал Channel 4 намерен выпустить «потрясающий документальный сериал» о президенте России Владимире Путине.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Экономика Деньги возвратились не по адресу "Если в результате претензионно-исковой работы юриста деньги за страховку не поступят клиенту, он может добиваться расторжения договора оказания юридических услуг, а также требовать возмещения убытков в виде оплаты услуг юриста в том случае, если договор предусматривал в качестве обязательного условия возврат денег", — говорит партнер PB Legal Алан Байрамкулов.

Фигурное катание В Федерации аргентинского танго осудили ударившего партнершу танцора Танцор Кирилл Паршаков ударил по лицу партнершу Анну Гудыно после выступления.

Общество Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси».

Политика Украину призвали готовиться к войне с Россией Отношения между Россией и Украиной обострились в 2014 году после смены власти в Киеве.