Футбол
«Спартак» на выезде сыграет с «Брагой» в Лиге ЕвропыREGNUM 04:41
Брага
Расстановка 4‑4‑2
1
Магальяэш
47
Эшгайю
36
Виана
14
Сантос
5
Секейра
15
Орта
27
Франсержио
60
Пальинья
7
Эдуарду
20
Диаш
21
Орта
98
Максименко
38
Ещенко
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
47
Зобнин
20
Шюррле
7
Гулиев
10
Бакаев
19
Понсе
9
Мирзов
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Матч пройдёт 22 августа в Португалии. В предыдущем раунде «Спартак» взял верх над швейцарским «Туном».
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