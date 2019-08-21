Футбол

«Спартак» на выезде сыграет с «Брагой» в Лиге ЕвропыREGNUM 04:41

Брага — Спартак
сегодня
в 14:45
Лига Европы, Плей-офф
Муниципальный стадион Браги
Брага
Расстановка 4‑4‑2
1
Магальяэш
  
47
Эшгайю
  
36
Виана
  
14
Сантос
  
5
Секейра
  
15
Орта
  
27
Франсержио
  
60
Пальинья
  
7
Эдуарду
  
20
Диаш
  
21
Орта
  
98
Максименко
  
38
Ещенко
  
2
Жиго
  
14
Джикия
  
6
Дантас
  
47
Зобнин
  
20
Шюррле
  
7
Гулиев
  
10
Бакаев
  
19
Понсе
  
9
Мирзов
  
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Матч пройдёт 22 августа в Португалии. В предыдущем раунде «Спартак» взял верх над швейцарским «Туном».
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