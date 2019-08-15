Футболисты московского "Спартака" сыграют с португальской "Брагой" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. В четверг "Брага" обыграла на своем поле датский "Брондбю" со счетом 3:1. В составе победителей голами отметились Жоау Пальинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (66).

«Спартак» сыграет с «Брагой» в плей-офф квалификации Лиги Европы

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