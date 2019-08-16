Встреча прошла на стадионе AXA - Мунисипал-ди-Брага в Португалии и завершилась со счетом 3:1. В составе Браги голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67, пен). У Брондбю точным ударом отличился Питер Бьюр (85).

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