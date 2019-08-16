Футбол
«Спартак» сыграет с «Брагой» в плей-офф квалификации Лиги ЕвропыСоветский спорт вчера в 16:38
Жоау Пальинья
|19′
|35′
Тобиас Беркейет
Андре Орта
|41′
|46′
Доминик Кайзер
Каспер Фискер
|46′
Камил Вильчек
Анте Эрцег
Кажу
|54′
Андре Орта
Бруну Шадаш
|58′
Паулинью Диаш
|66′
|66′
Симон Хедлунд
Уилсон Эдуарду
Франсишку Тринкау
|67′
Пабло Сантос
Витор Тормена
|70′
|73′
Симон Хедлунд
Петер Бюр
|85′
Петер Бюр
Брага
Расстановка 4‑3‑3
1
Магальяэш
47
Эшгайю
3
Тормена
36
Виана
95
Кажу
10
Шадаш
17
Жоау Новайш
60
Пальинья
77
Тринкау
20
Диаш
19
Мурило
1
Швебе
2
Мартин Гаммельбю
6
Херманнссон
23
Араюури
3
Юнг
42
Беркейет
8
Фискер
22
Радошевич
29
Бюр
50
Эрцег
18
Линдстрем
Брондбю
Расстановка 4‑3‑3
Встреча прошла на стадионе AXA - Мунисипал-ди-Брага в Португалии и завершилась со счетом 3:1. В составе Браги голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67, пен). У Брондбю точным ударом отличился Питер Бьюр (85).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Соперник «Спартака» размялся на датчанах, команды Комличенко и Тарханова выбыли из турнира
Спорт-Экспрессвчера в 18:15
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:58, Ашберн
Технологии
«Ведомости»: Сбербанк запустит оплату по отпечатку пальца и по лицу
Сбербанк готовится внедрить технологию оплаты в магазинах по отпечатку пальца или изображению лица.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Экипаж аварийно севшего А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
Обновлено вчера в 16:03
Общество
Две россиянки старше 60 лет родили первенца в 2018 году
Обновлено вчера в 11:00
Общество
Орнитологи предложили создать «паспорт аэропорта» после ЧП с A321
Подробнее — в материале "Известий": Полоса спасения: кто и как сотворил московское "чудо на Гудзоне"
Обновлено вчера в 18:50
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Миллиардера-педофила Эпштейна могли убить в камере, заявил эксперт
Медицинский эксперт и доктор Марк Сигел заявил, что миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, с большой вероятностью могли убить в камере, где он находился.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
В Южной Корее потребовали от КНДР прекратить пуски снарядов
Ранее сообщалось о пуске Северной Кореей двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Обновлено в 01:23
Происшествия
Экс-инженер Boeing оценил действия пилотов при аварийной посадке А321
Бывший инженер по безопасности американской корпорации Boeing Тодд Кёртис прокомментировал действия пилотов пассажирского самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершивших аварийную посадку в поле вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия
Минэкологии Московской области: Аэропорт «Жуковский» окружен реками и озёрами, где обитают чайки
Обновлено в 02:50
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
В Крыму оценили стратегию Зеленского по возвращению полуострова
15 августа заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по возвращению полуострова под украинскую юрисдикцию.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие
Атомные монстры Советов. Кто создал самые большие подлодки в истории
В результате получились самые большие подводные лодки в мире и истории всего подводного флота.
Обновлено вчера в 01:00
Общество
Google не ответил на требование удалить ролик с оскорблением герба РФ
Американская компания Google не отреагировала на три запроса Роскомнадзора об удалении контента на сервисе YouTube, оскорбляющего государственные символы России - флаг и герб, информирует пресс-служба ведомства.
Обновлено в 02:15
Космос
Посетители Музея космонавтики отправят открытки по всему миру
Акция стартует в 15.00 в зале «Утро космической эры» и продлится до 18.00, - сообщили в музее.
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия
Опубликовано видео попадания птиц в двигатель самолета А321
В Сети опубликовано видео, на котором зафиксирован момент попадания птиц в двигатель аварийно приземлившегося самолета А321.
Обновлено вчера в 03:12
Общество
В Роскачестве назвали признаки поддельных отзывов в интернет-магазинах
Эксперты Роскачества рассказали о том, как не попасться на фейковые отзывы на товары в интернете.
Обновлено в 01:58
Политика
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
Найденного в омском лесу мальчика перевели из реанимации
Обновлено в 02:48
Музыка
Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»
Обновлено вчера в 08:47
Политика
ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев
Что раскрыла погранслужба ФСБ За первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, следует из расчетов РБК по данным статистики пограничной службы ФСБ по показателю "Въезд иностранных граждан в РФ".
Обновлено в 02:00
Общество
Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи
Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
В Омске мальчик провалился в яму с кипятком
Десятилетний мальчик в Омске провалился яму с кипятком, образовавшуюся из-за прорыва теплотрассы, который никто не устранял несколько дней, и получил множественные ожоги.
Обновлено в 00:26
Здоровье
Врачи назвали продукты, которые убивают раковые клетки
Обновлено вчера в 22:13
Общество
«Мисс Екатеринбург-2019» стала Виктория Вершинина
Титул «Мисс Екатеринбург-2019» и fashion-тур в Европу завоевала Виктория Вершинина.
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия
В Петербурге у сына концертмейстера украли скрипку за три тысячи евро
По данным пресс-службы, 16 августа в полицию поступило заявление от 42-летней женщины-концертмейстера, что злоумышленник похитил у ее несовершеннолетнего сына скрипку стоимостью 3 тысячи евро.
Обновлено в 02:51
Единоборства
Джошуа ответил на критику Льюиса: он клоун
Бывший чемпион в тяжелом весе британец Энтони Джошуа ответил боксеру-супертяжеловесу Ленноксу Льюису на критику в свой адрес, передает Sky.
Обновлено вчера в 08:57
Культура
Найдены неизвестные иллюстрации Экзюпери к «Маленькому принцу»
Неизвестные ранее рисунки Антуана де Сент-Экзюпери к сказке «Маленький принц» были обнаружены в Швейцарии.
Обновлено вчера в 20:52