Футбол

«Спартак» сыграет с «Брагой» в плей-офф квалификации Лиги ЕвропыСоветский спорт 16:38

Брага — Брондбю
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Муниципальный стадион Браги
Жоау Пальинья
19′
35′
Тобиас Беркейет
Андре Орта
41′
46′
Доминик Кайзер
Каспер Фискер
46′
Камил Вильчек
Анте Эрцег
Кажу
54′
Андре Орта
Бруну Шадаш
58′
Паулинью Диаш
66′
66′
Симон Хедлунд
Уилсон Эдуарду
Франсишку Тринкау
67′
Пабло Сантос
Витор Тормена
70′
73′
Симон Хедлунд
Петер Бюр
85′
Петер Бюр
В составе Браги голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67, пен). У Брондбю точным ударом отличился Питер Бьюр (85). Первая встреча команд, которая состоялась неделю назад в Дании, также завершилась победой португальской команды 4:2.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Соперником «Спартака» в раунде плей-офф Лиги Европы стала «Брага»

Sport24.ru16:39

«Спартак» узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы

Матч ТВ16:43

Стал известен соперник «Спартака» в плей-офф квалификации Лиги Европы

Sport.ru16:59

«Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф ЛЕ 22 и 29 августа

Sports.ru16:36

Представление «Браги» - соперника «Спартака» по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы

ТАСС18:06

«Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы

Чемпионат16:44

Соперник «Спартака» размялся на датчанах, команды Комличенко и Тарханова выбыли из турнира

Спорт-Экспресс18:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:25, Ашберн
Экономика

Компания из Сербии реконструирует ВПП аэропорта «Певек» на Чукотке

Сербская компания «Планум (Кипр) Лимитед» стала победителем аукциона по реконструкции взлётно-посадочной полосы аэропорта «Певек» на Чукотке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 22:17
Политика

МВД: около 3 млн украинцев могут упрощённо получить гражданство России

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощёнными процедурами получения российского гражданства.
Обновлено в 06:15
Здоровье

Акушер-гинеколог обеспокоена здоровьем многодетных 17-летних матерей

Сразу пять 17-летних девушек успели родить в 2018 году пятого ребенка — информацию приводят в Росстате.
Обновлено в 08:23
Кино

Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино «заткнуться»

Дочь гонконгского и американского актера Брюса Ли Шеннон резко высказалась в адрес голливудского режиссера Квентина Тарантино, посоветовав ему «заткнуться».
Обновлено в 05:32
Теннис

Российский теннисист Рублев обыграл Федерера на турнире в Цинциннати

Обновлено в 16:57
Общество

Минприроды предложило урезать права губернаторов после пожаров

Ранее министерство выступало с предложением пересмотра границы зон контроля лесных пожаров.
Обновлено в 18:59
Политика

Турецкие отели не собираются отказываться от системы «все включено»

Турецкие отели не собираются отказываться от системы "все включено" (all inclusive), поскольку она пользуется высоким спросом у туристов, заявил РИА Новости глава Союза отельеров Средиземноморья Эркан Ягджы, комментируя просьбу торговцев-соотечественников ограничить применение этого стандарта.
Обновлено в 20:08
Общество

Июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений

Средняя температура в июле этого года в мире составила 16,7°C, это самый высокий показатель за всю историю метеонаблюдений, пишет The New York Times со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
Обновлено в 20:09
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову засняли во время поцелуя с Олегом Майами

В Сети появилось видео, на котором запечатлен страстный поцелуй Ольги Бузовой с Олегом Майами.
Обновлено в 12:03
Политика

Дональд Трамп подумывает приобрести Гренландию

По данным издания, Трамп неоднократно интересовался у своих советников возможностью приобрести остров, а также ресурсами Гренландии.
Обновлено в 20:01
Происшествия

Самолет с пассажирами аварийно севшего А321 вылетел в Симферополь

58 пассажиров самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Раменском районе Подмосковья, вылетели в Симферополь, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
Обновлено в 16:18
Общество

Мэрия Москвы не санкционировала все акции протеста 24 августа

Обновлено в 11:43
Происшествия

Боец Конор Макгрегор ударил посетителя паба за отказ выпить с ним

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор ударил посетителя паба, когда тот отказался от предложенного им горячительного.
Обновлено в 07:40
Общество

13% россиян могут быть изолированы от общества из-за бедности

Специалисты Высшей школы экономики высчитали, что 13,1% россиян, а также 19,8% домохозяйств могут быть изолированы от "большого" общества из-за бедности, что приведет к тому, что они перейдут в маргинальные субкультуры.
Обновлено в 11:56
Армия и оружие

КНДР запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря

В пятницу Северная Корея осуществила пуски двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны.
Обновлено в 20:26
Политика

Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено в 11:14
Футбол

Сергей Юран: «У Бакаева есть потенциальчик. Но пока не делайте из него звезду»

Бывший форвард «Спартака» Сергей Юран в интервью «СЭ» отметил, что у полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева есть потенциал.
Обновлено в 20:00
Армия и оружие

Россия победила в «Авиадартсе» на АрМИ-2019

Российские летчики победили в конкурсе "Авиадартс" на Армейских международных играх в 2019 году, сообщает в четверг пресс-центр игр.
Обновлено в 08:22
Политика

Совет Госдумы обсудит тему фейковых новостей в «Яндексе» 19 августа

В четверг Володин провел встречу с Исаевым, на которой обсуждалась ситуация с искажением в СМИ и активным продвижением новостным агрегатором "Яндекса" информации о якобы имеющей место инициативе Госдумы по запрету использования старых автомобилей.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Власти Подмосковья признали наличие двух свалок вблизи Жуковского

Обновлено в 15:04
Происшествия

Медведев поручил представить к наградам экипаж лайнера А321

Обновлено в 08:11
Происшествия

Дело возбудили против москвички после покупки лекарства для ребенка

Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что против жительницы Москвы было возбуждено дело о контрабанде после того, как она купила в интернет-магазине и получила на почте противосудорожное лекарство "Фризиум" для больного ребенка.
Обновлено в 17:52
Происшествия

В теле стрелка из Огайо нашли следы наркотиков

Судебно-медицинская экспертиза обнаружила в организме мужчины, который устроил стрельбу в США в штате Огайо, следы кокаина, а также алкоголя и антидепрессантов.
Обновлено в 17:34
Политика

Академики предложили отменить приказ о правилах общения с иностранцами

Члены неформального «Клуба 1 июля», в который входят академики и члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН), предложили правительству немедленно отменить «возмутительный приказ» Минобрнауки об ужесточении рекомендаций по приему зарубежных коллег в подведомственных организациях.
Обновлено в 13:34
Происшествия

Трамп призвал строить в США больше психиатрических больниц

Президент США Дональд Трамп считает необходимым в связи с участившимися трагедиями со стрельбой начать вновь открывать в Соединенных Штатах психиатрические больницы, многие из которых были закрыты в предыдущие десятилетия.
Обновлено в 18:26
Футбол

В Казани может пройти Суперкубок Европы

Во время встречи стороны обсудили возможность проведения в Казани матча за Суперкубок Европы, сообщает пресс-служба казанского Кремля.
Обновлено в 22:18
Общество

«Мисс Екатеринбург 2019» стала Виктория Вершинина

Сегодня в Екатеринбурге прошёл уже в 22-й раз конкурс "Мисс Екатеринбург". Это звание получила 22-летняя красавица Виктория Вершинина.
Обновлено в 15:05
Политика

Трамп заявил, что Иран хочет новой сделки с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран хочет новой сделки с США из-за того, что санкции наносят большой ущерб их экономике.
Обновлено в 19:58
Музыка

Гарик Сукачев работает над новым альбомом «246»

По словам Гарика Сукачева, новый альбом создавался три года, а в записи песен для него принимали участие самые разные музыканты.
Обновлено в 21:00
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное