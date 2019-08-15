В составе Браги голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67, пен). У Брондбю точным ударом отличился Питер Бьюр (85). Первая встреча команд, которая состоялась неделю назад в Дании, также завершилась победой португальской команды 4:2.

«Спартак» сыграет с «Брагой» в плей-офф квалификации Лиги Европы

Экономика Компания из Сербии реконструирует ВПП аэропорта «Певек» на Чукотке Сербская компания «Планум (Кипр) Лимитед» стала победителем аукциона по реконструкции взлётно-посадочной полосы аэропорта «Певек» на Чукотке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика МВД: около 3 млн украинцев могут упрощённо получить гражданство России Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощёнными процедурами получения российского гражданства.

Здоровье Акушер-гинеколог обеспокоена здоровьем многодетных 17-летних матерей Сразу пять 17-летних девушек успели родить в 2018 году пятого ребенка — информацию приводят в Росстате.

Кино Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино «заткнуться» Дочь гонконгского и американского актера Брюса Ли Шеннон резко высказалась в адрес голливудского режиссера Квентина Тарантино, посоветовав ему «заткнуться».

Общество Минприроды предложило урезать права губернаторов после пожаров Ранее министерство выступало с предложением пересмотра границы зон контроля лесных пожаров.

Политика Турецкие отели не собираются отказываться от системы «все включено» Турецкие отели не собираются отказываться от системы "все включено" (all inclusive), поскольку она пользуется высоким спросом у туристов, заявил РИА Новости глава Союза отельеров Средиземноморья Эркан Ягджы, комментируя просьбу торговцев-соотечественников ограничить применение этого стандарта.

Общество Июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений Средняя температура в июле этого года в мире составила 16,7°C, это самый высокий показатель за всю историю метеонаблюдений, пишет The New York Times со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Происшествия Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.

Шоу-бизнес Ольгу Бузову засняли во время поцелуя с Олегом Майами В Сети появилось видео, на котором запечатлен страстный поцелуй Ольги Бузовой с Олегом Майами.

Политика Дональд Трамп подумывает приобрести Гренландию По данным издания, Трамп неоднократно интересовался у своих советников возможностью приобрести остров, а также ресурсами Гренландии.

Происшествия Самолет с пассажирами аварийно севшего А321 вылетел в Симферополь 58 пассажиров самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Раменском районе Подмосковья, вылетели в Симферополь, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Происшествия Боец Конор Макгрегор ударил посетителя паба за отказ выпить с ним Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор ударил посетителя паба, когда тот отказался от предложенного им горячительного.

Общество 13% россиян могут быть изолированы от общества из-за бедности Специалисты Высшей школы экономики высчитали, что 13,1% россиян, а также 19,8% домохозяйств могут быть изолированы от "большого" общества из-за бедности, что приведет к тому, что они перейдут в маргинальные субкультуры.

Армия и оружие КНДР запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря В пятницу Северная Корея осуществила пуски двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны.

Политика Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.

Армия и оружие Россия победила в «Авиадартсе» на АрМИ-2019 Российские летчики победили в конкурсе "Авиадартс" на Армейских международных играх в 2019 году, сообщает в четверг пресс-центр игр.

Политика Совет Госдумы обсудит тему фейковых новостей в «Яндексе» 19 августа В четверг Володин провел встречу с Исаевым, на которой обсуждалась ситуация с искажением в СМИ и активным продвижением новостным агрегатором "Яндекса" информации о якобы имеющей место инициативе Госдумы по запрету использования старых автомобилей.

Происшествия Дело возбудили против москвички после покупки лекарства для ребенка Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что против жительницы Москвы было возбуждено дело о контрабанде после того, как она купила в интернет-магазине и получила на почте противосудорожное лекарство "Фризиум" для больного ребенка.

Происшествия В теле стрелка из Огайо нашли следы наркотиков Судебно-медицинская экспертиза обнаружила в организме мужчины, который устроил стрельбу в США в штате Огайо, следы кокаина, а также алкоголя и антидепрессантов.

Политика Академики предложили отменить приказ о правилах общения с иностранцами Члены неформального «Клуба 1 июля», в который входят академики и члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН), предложили правительству немедленно отменить «возмутительный приказ» Минобрнауки об ужесточении рекомендаций по приему зарубежных коллег в подведомственных организациях.

Происшествия Трамп призвал строить в США больше психиатрических больниц Президент США Дональд Трамп считает необходимым в связи с участившимися трагедиями со стрельбой начать вновь открывать в Соединенных Штатах психиатрические больницы, многие из которых были закрыты в предыдущие десятилетия.

Футбол В Казани может пройти Суперкубок Европы Во время встречи стороны обсудили возможность проведения в Казани матча за Суперкубок Европы, сообщает пресс-служба казанского Кремля.

Общество «Мисс Екатеринбург 2019» стала Виктория Вершинина Сегодня в Екатеринбурге прошёл уже в 22-й раз конкурс "Мисс Екатеринбург". Это звание получила 22-летняя красавица Виктория Вершинина.

Политика Трамп заявил, что Иран хочет новой сделки с США Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран хочет новой сделки с США из-за того, что санкции наносят большой ущерб их экономике.