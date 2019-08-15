Футбол

«Спартак» сыграет с «Брагой» в плей-офф квалификации Лиги ЕвропыСоветский спорт 16:38

Брага — Брондбю
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Муниципальный стадион Браги
Жоау Пальинья
19′
35′
Тобиас Беркейет
Андре Орта
41′
46′
Доминик Кайзер
Каспер Фискер
46′
Камил Вильчек
Анте Эрцег
Кажу
54′
Андре Орта
Бруну Шадаш
58′
Паулинью Диаш
66′
66′
Симон Хедлунд
Уилсон Эдуарду
Франсишку Тринкау
67′
Пабло Сантос
Витор Тормена
70′
73′
Симон Хедлунд
Петер Бюр
85′
Петер Бюр
В составе Браги голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67, пен). У Брондбю точным ударом отличился Питер Бьюр (85). Первая встреча команд, которая состоялась неделю назад в Дании, также завершилась победой португальской команды 4:2.
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