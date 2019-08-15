В составе Браги голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67, пен). У Брондбю точным ударом отличился Питер Бьюр (85). Первая встреча команд, которая состоялась неделю назад в Дании, также завершилась победой португальской команды 4:2.

«Спартак» сыграет с «Брагой» в плей-офф квалификации Лиги Европы

Политика Путин утвердил перенос саммитов ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург Президент России Владимир Путин своим указом перенес саммиты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.

Политика Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пояснила слова главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова по поводу Курильских островов.

Политика Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца» В Киеве назвали неадекватным и бесчеловечным внесение в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" личных данных членов экипажа российского самолета Airbus А321, которые посадили аварийный борт с 226 пассажирами и полными баками топлива на кукурузное поле в Подмосковье.

Финансы Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд Россия в июне 2019 года продолжила сокращать вложения в госбумаги США, доведя их до $10,848 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина.

Общество Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.

Происшествия Под Омском нашли живым пропавшего ребенка Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.

Политика Минприроды РФ: Новгородская область сделала рывок в лесном хозяйстве Комментируя проверки Новгородской области "Рослесхозом" министр заявил: — По Новгородской области я разговаривал с губернатором.

Армия и оружие Истребители РФ за неделю 19 раз поднимались на перехват Российские истребители за прошедшую неделю 19 раз поднимались на перехват, чтобы не допустить нарушения государственной границы, рассказали в Минобороны РФ.

Экономика Передел рынка краба может стоить бизнесу свыше 150 млрд рублей Стоимость квот на крабовых аукционах может существенно вырасти – в правительство внесены документы, меняющие формулу расчета начальной стоимости лота, рассказали сотрудники нескольких рыбопромышленных компаний и подтвердил федеральный чиновник.

Армия и оружие Пхеньян отказался от переговоров с Сеулом из-за военных учений Пхеньян не намерен вновь приступать к переговорам с Сеулом после проходящих сейчас учений, в которых участвуют военные США и Республики Корея.

Армия и оружие КНДР провела пуски двух неопознанных снарядов Южнокорейские военные утверждают, что КНДР провела утром в пятницу пуски двух неопознанных снарядов из района Тхончхон в сторону Японского моря.

Общество Россельхознадзор может запретить ввоз персиков и слив из Сербии Как уточняется, основанием для введения ограничений может послужить выявление бурой монилиозной гнили в 12 партиях персиков, нектаринов и слив, поставленных из Сербии в Россию в июле.

Экономика Владелец befree и Love Republic купил сеть магазинов Sela Melon Fashion Group, которая владеет торговыми сетями одежды befree, Love Republic и Zarina, объявила о покупке магазинов Sela.

Общество Реки в Приморье продолжают выходить из берегов В районах Приморья реки продолжают выходить из берегов.

Политика МИД Ирана обвинил США в попытке украсть иранский танкер Grace 1 США продемонстрировали неуважение к законам, попытавшись украсть иранский танкер Grace 1, задержанный более месяца назад в Гибралтаре.

Политика Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2» Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».

Происшествия Посольство России оценило появление новой жертвы отравления в Солсбери Сообщение британской полиции об очередном пострадавшем в Солсбери не вызывает доверия. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.

Политика Трамп захотел купить Гренландию, сообщили СМИ Как отмечается, глава государства неоднократно интересовался у своих советников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию.

Шоу-бизнес Холли Берри сфотографировалась без бюстгальтера в честь дня рождения Холли Берри сфотографировалась без бюстгальтера в честь 53-летия. Звезда отпраздновала день рождения 14 августа.

Технологии Геоданные со спутников начнут продавать в России Как отмечается, таким образом в России вскоре начнут продавать геоданные со спутников.

Гаджеты Huawei P30 Pro признан лучшим смартфоном на рынке Как и в прошлом году, победил топовый смартфон Huawei, а именно P30 Pro.