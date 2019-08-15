Футбол
«Спартак» сыграет с «Брагой» в плей-офф квалификации Лиги ЕвропыСоветский спорт 16:38
Жоау Пальинья
|19′
|35′
Тобиас Беркейет
Андре Орта
|41′
|46′
Доминик Кайзер
Каспер Фискер
|46′
Камил Вильчек
Анте Эрцег
Кажу
|54′
Андре Орта
Бруну Шадаш
|58′
Паулинью Диаш
|66′
|66′
Симон Хедлунд
Уилсон Эдуарду
Франсишку Тринкау
|67′
Пабло Сантос
Витор Тормена
|70′
|73′
Симон Хедлунд
Петер Бюр
|85′
Петер Бюр
Брага
Расстановка 4‑3‑3
1
Магальяэш
47
Эшгайю
3
Тормена
36
Виана
95
Кажу
10
Шадаш
17
Жоау Новайш
60
Пальинья
77
Тринкау
20
Диаш
19
Мурило
1
Швебе
2
Мартин Гаммельбю
6
Херманнссон
23
Араюури
3
Юнг
42
Беркейет
8
Фискер
22
Радошевич
29
Бюр
50
Эрцег
18
Линдстрем
Брондбю
Расстановка 4‑3‑3
В составе Браги голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67, пен). У Брондбю точным ударом отличился Питер Бьюр (85). Первая встреча команд, которая состоялась неделю назад в Дании, также завершилась победой португальской команды 4:2.
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