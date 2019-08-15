Футбол

«Спартак» сыграет с «Брагой» в плей-офф квалификации Лиги ЕвропыРИА Новости 18:10

Брага — Брондбю
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Муниципальный стадион Браги
Жоау Пальинья
19′
35′
Тобиас Беркейет
Андре Орта
41′
46′
Доминик Кайзер
Каспер Фискер
46′
Камил Вильчек
Анте Эрцег
Кажу
54′
Андре Орта
Бруну Шадаш
58′
Паулинью Диаш
66′
66′
Симон Хедлунд
Уилсон Эдуарду
Франсишку Тринкау
67′
Пабло Сантос
Витор Тормена
70′
73′
Симон Хедлунд
Петер Бюр
85′
Петер Бюр
Футболисты московского "Спартака" сыграют с португальской "Брагой" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. В четверг "Брага" обыграла на своем поле датский "Брондбю" со счетом 3:1. В составе победителей голами отметились Жоау Пальинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (66).
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