«Спартак» сыграет против тульского «Арсенала» в белой формеSoccer.ru вчера в 06:58

Тульский "Арсенал" и "Спартак" определились с экипировкой на сегодняшний матч 25-го тура РПЛ. Хозяева сыграют в красной форме, и московский коллектив - в белом.

Политика Путин упростил получение российских паспортов для жителей Донбасса Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР.

Энергетика Польша приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» 23 апреля этого года заместитель главы Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб сообщил, что Белоруссия приостановила экспорт нефти в Польшу, на Украину и в балтийские страны.

Политика Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.

Авто АвтоВАЗ обновил ценники на модели семейства LADA Granta В текущем месяце российская компания изменила ценники на автомобили семейства LADA Granta.

Общество Поднимите голову выше: что такое бердвотчинг и кто прилетает в Томск Высокий полет Наблюдать за птицами можно в любое время года, в каждое из которых есть свои особенности.

Политика Ким Чен Ын возложил цветы к мемориалу боевой славы во Владивостоке Церемония возложения венка к мемориалу «Боевой славы Тихоокеанского флота» во Владивостоке все же состоялась несмотря на то, что ранее организаторы заявляли об отмене этого мероприятия.

Политика Украина решила не требовать от СБ ООН санкций против России Киев не планирует требовать от Совбеза ООН ввести санкции против Москвы в ответ на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, сообщил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

Культура В Москве снова попытались сорвать мероприятие «Мемориала» Проведению мероприятия общества "Мемориал" в четверг пытались помешать национал-патриотические активисты, но правоохранительные органы забрали их от места проведения - театра "У Никитских ворот".

Происшествия Летевший в Таиланд самолет вынужденно вернулся в аэропорт Красноярска Самолет с пассажирами на борту, вылетевший из Красноярска в Таиланд, 40 минут вырабатывал топливо, чтобы вернуться в аэропорт вылета из-за неполадки в двигателе, сообщили РИА Новости в аэропорту Красноярска.

Шоу-бизнес Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.

Общество Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.

Хоккей Овечкин и Кузнецов вызваны в сборную России на чемпионат мира Хоккеисты клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" вызваны в сборную России для участия в чемпионате мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.

Политика Небензя ответил на предложение послать Зеленскому «риторические цветы» Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому рано посылать «риторические цветы», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Происшествия В Карском море нашли неизвестную подлодку В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.

Политика Зампостпреда РФ при ООН сравнил Порошенко с «уткой без ног» По мнению Полянского, теоретически Порошенко может пойти на такие решения, однако почти все ветви власти на Украине понимают, что это, по его словам, уже даже не «хромая утка», а «утка без ног».

Политика В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР.

Религия Православные отмечают Великую пятницу Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.

Армия и оружие Программа ПАК ДА для России важнее программы Су-57 Су-57 является основным ньюсмейкером в негласном противостоянии новых авиационных комплексов. К нему проявляется огромный интерес.

Энергетика Словацкий оператор остановил прокачку нефти по «Дружбе», сообщили СМИ Оператор словацкого участка нефтепровода "Дружба", компания "Транспетрол", сообщила об остановке прокачки нефти из России по этому нефтепроводу, передает Блумберг со ссылкой на попавшее в его распоряжение электронное письмо "Транспетрол".

Экономика Компания-разработчик ожидает стремительного роста спроса на «умные» домофоны в РФ Компания-разработчик домофонов, умеющих распознавать лица жильцов, ожидает стремительного роста спроса на свою продукцию в России, ежегодный прирост количества таких домофонов будет составлять 100-150%, рассказал РИА Новости гендиректор компании DomoFace Анатолий Шагаев.

Космос НЛО вытворял пируэты в небе над Астраханью Автор публикации уверен, что ему удалось документально зафиксировать неопознанный летающий объект, который "вытворял пируэты" над ночным городом.

Наука В Андах нашли окаменелых «химер» мелового периода Новый вид получил имя Callichimaera perplexa, что можно перевести как «загадочная красивая химера».