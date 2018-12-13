Футбол

«Спартак» сыграет последний матч в этом году
НИА-Калининград
04:40

13 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Московскому «Спартаку» предстоит встретиться с испанским «Вильярреалом». Игра против испанской команды станет для красно-белых последней в 2018 году.
НИА-Калининград04:40

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Лига Европы. Матч «Вильярреал» – «Спартак»: онлайн-трансляция на нашем сайте

Советский спорт09:47

«Вильярреал» – «Спартак»: прямая трансляция – в 20.55

Спорт-Экспресс10:00

Кечинову сложно говорить на тему Глушакова перед матчем с «Вильярреалом»

РИА Новости08:01

Ловчев: «„Спартак“ победит „Вильярреал“ и выйдет в плей-офф Лиги Европы»

Sport24.ru08:46

Футбол. Турнирная таблица Лиги Европы 2018/19: анонс 6-го тура. «Краснодар» может не выйти из группы с 12-ю очками, «Спартаку» нужна победа в Испании

Sport.ru08:43

«Вильярреал» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 20:55

Sports.ru05:35

«Вильярреал» – «Спартак» (13 декабря 2018 года): прогноз на матч Лиги Европы

LoginCasino.com11 декабря в 09:30
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Дзюба признан лучшим футболистом 2018 года

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«Зенит» сыграет против «Славии» в форме лазурного цвета

Петербургский Зенит сыграет в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы против Славии в лазурной форме.
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СМИ: ЦСКА не получал предложений по Чалову

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Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал победу над «Реалом» (3:0) на групповом этапе Лиги чемпионов и непопадание своей команды в весеннюю часть еврокубков.
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УЕФА назвал имена претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов

Напомним, ранее были названы фамилии футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели.
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Глава ФИФА допустил перенос матчей ЧМ-2022 из Катара в другие страны

«Существует вариант проведения ряда матчей чемпионата мира по футболу 2022 года в других странах — наряду с Катаром», — приводит слова главы организации РИА Новости.
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Венгер оценил перспективы Зидана в качестве тренера команды АПЛ

По мнению Венгера, Зидан вполне может возглавить одну из команд АПЛ.
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Болельщики «Ливерпуля» избили фаната «Наполи»

Семеро болельщиков "Ливерпуля" избили 24-летнего фаната "Наполи", который приехал в Англию посетить матч между командами в Лиге чемпионов.
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Робер Пирес: «Я бы не променял Дембеле на Неймара»

Бывший игрок сборной Франции Робер Пирес сравнил Усмана Дембеле и Неймара.
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Влашич вошел в тройку лучших дриблеров группового этапа Лиги чемпионов

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Следующее заседание по делу о разводе Глушаковых состоится 18 января

Никаких решений сегодня суд не принял – был рассмотрен ряд документов и дано время на доработку, – сказал Жорин.
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Хавбек «Валенсии» Гедеш пропустит до 2 месяцев после удаления грыжи

Полузащитнику «Валенсии» Гонсалу Гедешу будет проведена операцию по удалению грыжи.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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