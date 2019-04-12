Футбол
«Спартак» пообещал наказать Гулиева за драку с пешеходомИзвестия 04:34
Руководство футбольного клуба «Спартак-Москва» решило наказать своего игрока Аяза Гулиева за нападение на пешехода в центре Москвы, сообщает пресс-служба команды в пятницу, 12 апреля. К спортсмену пообещали применить «строгие дисциплинарные санкции».
Читать в источнике
Оценить177
Я повел себя агрессивно и признаю свою вину. Хочу еще раз принести извинения пострадавшему. А еще прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков красно-белых, перед которыми мне сейчас очень стыдно… Эта история станет для меня уроком на всю жизнь!
— Аяз Гулиев, российский футболистНТВ 04:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:20, Ашберн
Происшествия
Обвиняемому в поджоге церкви в Карелии подростку окажут медпомощь
Церковь сгорела 10 августа, предварительной причиной пожара назван поджог.
Обновлено в 04:50
Политика
Матвиенко назвала условия возвращения делегации России в ПАСЕ
Делегация России не готова вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пока у организации остается возможность дискриминации национальных делегаций.
Обновлено в 06:11
Здоровье
Новый биочип может обнаружить начальные этапы заболевания
Ученые всегда ищут способы обнаружить рак и другие заболевания с помощью тестов, которые показывают проблемы до появления внешних признаков.
Обновлено 10 апреля в 06:33
Шоу-бизнес
После слухов о расставании с мужем Алсу стала похожа на мумию
Ну, а что касается развода, то директор Алсу категорически опроверг все эти слухи, назвав бредом.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Суд оставил экс-министра Абызова под арестом в СИЗО
Защита экс-министра Михаила Абызова в своей апелляционной жалобе просила Мосгорсуд отменить его арест в СИЗО и изменить меру пресечения на подписку о невыезде либо на залог в 1 млрд рублей.
Обновлено в 05:53
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Лучший эстонский спецслужбист задержан за шпионаж в пользу России
Полиция безопасности Эстонии (КАПО) задержала экс-сотрудника этого ведомства Владимира Куликова по подозрению в шпионаже на Россию, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:50
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Михаил Горбачев баллотировался в парламент Индонезии
В парламенте Индонезии может появиться депутат по имени Михаил Горбачев.
Обновлено в 07:29
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у российских границ
Американский стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk провел разведку около западных границ России.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Массовая драка в Казани: подростки жестоко избили сверстника
Полиция Казани получила сообщение об избиении подростками сверстника.
Обновлено в 07:56
Политика
СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко
«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
Обновлено в 03:57
Космос
Опубликована первая в истории изучения космоса фотография черной дыры
Европейские астрономы впервые в истории показали фотоизображение черной дыры — объекта, который не производит никакого излучения.
Обновлено 10 апреля в 09:41
Энергетика
Украина раскрыла план на случай потери транзита российского газа
Прекращение транзита российского газа через Украину приведет к потерям для бюджета Украины и нанесет мощный удар по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, передает «Укринформ».
Обновлено в 06:28
Происшествия
В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Политика
Джулиан Ассанж арестован в Лондоне
В Лондоне арестовали основателя WikiLeaks, интернет-журналиста и телеведущего Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 05:52
Гаджеты
В России запустили продажи флагмана Nokia 9 PureView
В США стоимость смартфона от HMD Global составляет 599 долларов, а в Европе девайс с пятью камерами стоит 699 долларов.
Обновлено в 06:59
Спорт
Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце на ЧМ
После выступления Синициной и Кацалапова на счету сборной России 61 балл, наша команда идет на третьем месте в общем зачете.
Обновлено в 06:00
Происшествия
СК согласился не сажать врачей в тюрьму за ошибки
Совместная группа Следственного комитета России и Национальной медицинской палаты разработала изменения в статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для врачей за осложнения, возникшие при лечении больных, сообщает СК.
Обновлено в 03:32
Футбол
Фанатам Кокорина и Мамаева отказали в проведении митинга
Обновлено в 07:58
Авто
GM анонсировала премьеру среднемоторного Chevrolet Corvette
Компания Chevrolet опубликовала первые снимки среднемоторного Corvette восьмого поколения.
Обновлено в 03:45
Авто
Китайская Geely запускает новый бренд Geometry для электромобилей
Geely, крупнейший китайский производитель автомобилей, который произвёл инвестиции в компании Volvo и Daimler, объявил в четверг о запуске премиального бренда Geometry для полностью электрических автомобилей.
Обновлено вчера в 09:33
Общество
Новую экспертизу проведут по делу Серебренникова
Суд назначит новую экспертизу по делу режиссера Кирилла Серебренникова.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Успенская старается как можно чаще навещать Татьяну. Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда.
Обновлено в 04:00
Политика
Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся
Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено 10 апреля в 12:55
Экономика
«О’кей» сообщил о предварительном анализе сделки со Сбербанком
Группа «О’кей» подтвердила, что анализирует направления развития и стратегические варианты, касающиеся бизнеса гипермаркетов, в том числе «выражение заинтересованности» в нем со стороны Сбербанка.
Обновлено в 07:33
Политика
Украина объявила в розыск капитана судна «Норд»
Украинская прокуратура объявила в розыск капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко.
Обновлено в 08:07
Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ
Банки отказывали фигурантам из этого списка в обслуживании, основываясь на законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обновлено в 04:05