«Спартак» пообещал наказать Гулиева за драку с пешеходомИзвестия 04:34

Я повел себя агрессивно и признаю свою вину. Хочу еще раз принести извинения пострадавшему. А еще прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков красно-белых, перед которыми мне сейчас очень стыдно… Эта история станет для меня уроком на всю жизнь!

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«Спартак» пообещал наказать Гулиева за драку с пешеходом

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