«Спартак» пообещал наказать Гулиева за драку с пешеходомИзвестия 04:34

Я повел себя агрессивно и признаю свою вину. Хочу еще раз принести извинения пострадавшему. А еще прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков красно-белых, перед которыми мне сейчас очень стыдно… Эта история станет для меня уроком на всю жизнь!

Руководство футбольного клуба «Спартак-Москва» решило наказать своего игрока Аяза Гулиева за нападение на пешехода в центре Москвы, сообщает пресс-служба команды в пятницу, 12 апреля. К спортсмену пообещали применить «строгие дисциплинарные санкции».

«Спартак» пообещал наказать Гулиева за драку с пешеходом

Авто Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.

Происшествия В Дагестане задержали главу Бабаюртовского района В Дагестане в рамках расследования уголовного дела задержан глава Бабаюртовского района Эльдар Карагишиев.

Общество Голикова назвала регионы с высоким уровнем смертности Самый высокий уровень смертности в 2018 году зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании коллегии министерства труда и социальной защиты.

Происшествия В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере» Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.

Автоспорт Боттас стал лучшим на второй тренировке Гран-при Китая Финский пилот команды "Мерседес" Вальттери Боттас стал лучшим во второй свободной практике третьего этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Китая, который проходит в Шанхае.

Происшествия Первое уголовное дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» направлено в суд В Заводской районный суд Кемерово направлено первое уголовное дело по факту пожара в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня», обвинительное заключение утвердил заместитель генерального прокурора РФ.

Политика Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира Украинский телеканал «1+1» намерен подать в суд на президента страны Петра Порошенко за то, что он без предупреждения появился в студии во время съемок передачи «Право на власть».

Политика «Транснефть» прокомментировала позицию Минска по нефтепроводу «Дружба» Как заявил советник президента компании Игорь Демин, за последние несколько лет «Транснефть-Диаскан» провела диагностику двух веток нефтепровода «Дружба», информирует РИА Новости.

Шоу-бизнес Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.

Авто Geely создала новый бренд для электромобилей Концерн Geely объявил о создании нового бренда Geometry — под этой маркой на рынок выйдут премиальные автомобили.

Хоккей Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса» Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.

Армия и оружие На Украине рассказали, когда направят корабли в Керченский пролив В декабре 2018 года власти Украины объявили о подготовке похода военных кораблей через Керченский пролив в Черное море.

Происшествия Беглого депутата Дмитрия Никулина задержали Задержан находившийся в розыске один из фигурантов уголовного дела по факту многомиллионного хищения у ООО «Электронный проездной».

Энергетика «Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Общество Валентина Терешкова встретит День космонавтики в Саратовской области Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова примет участие в праздновании Дня космонавтики на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области.

Экономика Суд Лондона арестовал активы российского банкира по всему миру Высокий суд Лондона в рамках рассмотрения иска Внешпромбанка арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на сумму около £1,34 млрд ($1,75 млрд).

Политика Хакеры Anonymous пригрозили властям Британии после ареста Ассанжа Хакеры Anonymous потребовали от властей Великобритании освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Спорт Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Политика Кремль рассчитывает на соблюдение всех законных прав Ассанжа Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение британского суда в отношении основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

Интернет В WhatsApp добавили новую функцию Функция «Режим игнорирования архивных чатов» позволит пользователю оставаться в группе, однако не отвлекаться на уведомления о новых сообщениях.

Общество На Урале священника отправили служить в село из-за фото жены Магнитогорская епархия направила священника Сергия Зотова служить в село из-за фотографий жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости секретарь епархии, отец Лев (Баклицкий).

Общество Более 460 москвичей обратились за компенсацией при покупке приставки для цифрового ТВ Свыше 460 жителей Москвы обратились за компенсацией для покупки приставки для приема телесигнала в цифровом формате, сообщил журналистам в пятницу руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Армия и оружие NI констатировал беспомощность США в Арктике Журнал The National Interest считает, что США не готовы защищать свои интересы в Арктике.