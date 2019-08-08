Футбол

Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге ЕвропыВести.Ru вчера в 14:53

Во втором тайме, на 52-й минуте Ниас Хефти сократил отставание от "красно-белых", а Симоне Рапп на 59-й минуте восстановил равенство в счете. Точку в игре поставил Бакаев, который забил на 73-й минуте и принес победу "Спартаку".
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