Футбол
Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге ЕвропыВести.Ru вчера в 14:53
Во втором тайме, на 52-й минуте Ниас Хефти сократил отставание от "красно-белых", а Симоне Рапп на 59-й минуте восстановил равенство в счете. Точку в игре поставил Бакаев, который забил на 73-й минуте и принес победу "Спартаку".
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«Спартаку» повезло победить сельскую команду. Кроме Бакаева, это все еще серая масса
Sport24.ruвчера в 16:25
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:37, Вашингтон
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