Встреча прошла в Швейцарии и завершилась со счетом 3:2. Счет на 22-й минуте матча открыл нападающий красно-белых Эсекиэль Понсе. Преимущество команды на 29-й минуте увеличил полузащитник Зелимхан Бакаев. Во втором тайме «Тун» сократил отставание: на 52-й минуте голом отличился защитник Ниас Хефти.

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