Футбол
«Спартак» стартовал с победы в Лиге ЕвропыLenta.ru вчера в 14:51
Встреча прошла в Швейцарии и завершилась со счетом 3:2. Счет на 22-й минуте матча открыл нападающий красно-белых Эсекиэль Понсе. Преимущество команды на 29-й минуте увеличил полузащитник Зелимхан Бакаев. Во втором тайме «Тун» сократил отставание: на 52-й минуте голом отличился защитник Ниас Хефти.
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Фанаты «Спартака» спели хит МакSим у стадиона в Швейцарии перед матчем Лиги Европы
Sport24.ruвчера в 19:33
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:06, Вашингтон
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