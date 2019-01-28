«Спартак» стал победителем Кубка «Матч Премьер»Soccer.ru вчера в 13:51

"Спартак" разгромил "Локомотив" в рамках Кубка "Матч Премьер". Эта победа позволила "красно-белым" занять первое место в турнире.

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Происшествия В Чите ввели режим ЧС на мусорном полигоне из-за пожара Власти Читы ввели режим ЧС на мусорном полигоне из-за пожара, говорится в сообщении министерства территориального развития Забайкальского края.

Транспорт В Москве предупредили о перебоях с поставками продуктов Из-за ужесточения правил движения грузового автотранспорта в Москве могут подорожать продукты и начаться перебои с их поставками.

Наука Обнаружена новая опасность кошек Датские ученые обнаружили, что внутриклеточные паразиты токсоплазма, часто встречающиеся у кошек, повышают риск возникновения шизофрении у людей.

Авто Lada Vesta Sport будет стоить около миллиона рублей "АвтоВАЗ" начнет продажи Lada Vesta Sport 31 января по цене чуть более чем в миллион рублей.

Происшествия Суд арестовал сенатора Арашукова Басманный суд Москвы на два месяца арестовал сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова по делу о преступном сообществе и убийствах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Экономика Tesla отчиталась об убытках в миллиард долларов в 2018 году Убытки американского производителя электромобилей Tesla в прошлом году составили почти $1 млрд ($976 млн), пишет The Detroit Times со ссылкой на опубликованную финансовую отчетность компании.

Авто Трехдверный Range Rover не появится в продаже Напомним, в прошлом марте в Женеве компания презентовала трехдверную версию Range Rover и объявила, что она будет выпущена ограниченным тиражом в 999 экземпляров.

Политика Мюллер выступил против раскрытия улик по делу компании Пригожина Спецпрокурор США Роберт Мюллер потребовал от суда отклонить ходатайство защиты об обнародовании улик по делу российской компании "Конкорд менеджмент и консалтинг", которую возглавляет Евгений Пригожин, говорится в ходатайстве Мюллера, поданном в суд.

Авто Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.

Общество Россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг Поправки в закон «О кредитных историях» вступают в силу 31 января.

Транспорт Названы самые опасные для вождения страны Самыми безопасными странами для автолюбителей названы Кипр (7,5 автопроисшествий на 10 тысяч жителей) и Финляндия (8,5).

Авто Ginetta опубликовала тизер своего нового суперкара Компания Ginetta представит свой новый прототип в марте на автосалоне в Женеве.

Наука Найден 35000-летний череп современного человека Исследователи из Оксфордского университета (Великобритания) при помощи анализа ДНК установили, что найденный в Монголии череп принадлежал самому раннему представителю современного вида человека.

Происшествия Неизвестный устроил взрыв в отеле на северо-востоке Китая На северо-востоке Китая два человека стали жертвами взрыва в отеле, сообщает полиция.

Происшествия СМИ узнали о попытке нападения в США на автоколонну делегации из Китая В Вашингтоне недалеко от Белого дома неизвестный попытался напасть на автоколонну делегации из Китая, сообщает телеканал NBC со ссылкой на заявление Секретной службы США.

Интернет Facebook привлекает пользователей деньгами за установку VPN-сервиса Facebook платит пользователям в случае установки VPN-сервиса, который дает компании возможность следить за их активностью, сообщает ТАСС со ссылкой на американский онлайн-портал TechCrunch.

Общество Названы самые снежные города мира Американская компания, занимающаяся прогнозированием погоды, назвала города, в которых выпадает больше всего снега.

Космос Судьбу радиотелескопа «Спектр-Р» решит межведомственная комиссия Межведомственная комиссия в ближайшее время решит, нужно ли продолжать попытки связаться с радиотелескопом «Спектр-Р», который перестал реагировать на команды с Земли.

Шоу-бизнес Галкин ответил на критику Ахеджаковой Телеведущий и пародист Максим Галкин в своем Instagram ответил на претензии актрисы Лии Ахеджаковой, которая раскритиковала юмориста за использование ее образа в выступлениях.

Происшествия По делу Арашуковых планируется задержание глав газовых компаний Следственный комитет России планирует задержание ряда руководителей предприятий газовой отрасли Северного Кавказа в рамках дела сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.

Космос Сотрудники космодрома нашли трещину в разгонном блоке «Фрегат» «Фрегат», который должен будет вывести на орбиту спутники британской системы OneWeb, находится на космодроме Куру во Французской Гвиане.

Происшествия Клиенты Сбербанка столкнулись с очередным видом мошенничества Ранее «Коммерсантъ» писал, что злоумышленники звонят клиентам Сбербанка с официальных номеров организации, представляясь якобы его сотрудниками.