Футбол

«Спартак» стал аутсайдером противостояния с «Брагой» в Лиге ЕвропыLiveResult.Ru 20 августа в 11:34

Брага — Спартак
сегодня
в 14:45
Лига Европы, Плей-офф
Муниципальный стадион Браги
Эксперты букмекерских компаний пересмотрели шансы "Спартака" на выход в групповой этап Лиги Европы. Так, букмекеры предлагают коэффициент 2,35 на итоговый успех "красно-белых" в противостоянии финального раунда квалификации с португальской "Брагой", что соответствует вероятности в 42%.
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