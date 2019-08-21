Эксперты букмекерских компаний пересмотрели шансы "Спартака" на выход в групповой этап Лиги Европы. Так, букмекеры предлагают коэффициент 2,35 на итоговый успех "красно-белых" в противостоянии финального раунда квалификации с португальской "Брагой", что соответствует вероятности в 42%.

«Спартак» стал аутсайдером противостояния с «Брагой» в Лиге Европы

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