Футбол

«Спартак» сравнял счет в матче с «Крыльями Советов»Спорт-Экспресс 13:14

«Спартак» сравнял счет в матче 7-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов». На 54-й минуте Гус Тил отдал передачу на ближнюю штангу, где к мячу дотянулся Джордан Ларссон и протолкнул его в сетку ворот Сергея Рыжикова.
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Дебютный гол Ларссона за «Спартак». Видео

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«Спартак» назвал состав на матч с «Крыльями Советов»

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Ларссон забил дебютный гол за «Спартак», сравняв счёт в матче с «Крыльями»

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Мияйлович вместо Гацкана, Соболев в основе: стал известен состав «Крыльев Советов» на матч со Спартаком

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Соболев забил, Ларссон ответил. «Крылья Советов» - «Спартак» - 1:1. Видео голов и лучших моментов

Матч ТВ11:50

«Спартак» сравнял счет в матче с «Крыльями Советов»

Спорт-Экспресс13:14
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:39, Ашберн
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Пять человек погибли при столкновении вертолета с самолетом на Майорке

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Армия и оружие

Израиль нанес удары по иранским целям в Сирии

Израиль нанес удары по иранским силам «Аль-Кудс» (силам специального назначения Корпуса стражей исламской революции) и шиитских боевиков в Сирии, чтобы «предотвратить нападение» на страну, сообщил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.
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Американский фотограф снимает 30-летний таймлапс Нью-Йорка

Для съёмки используется беззеркальная камера Sony A7S, которая совершат один кадр в 30 сек.
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Рижское «Динамо» победило «Ак Барс» и выиграло Кубок ЛЖД

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Брянский ансамбль народной песни «Бабкины внуки» представил свою новую песню «Вьюн над водой».
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Армия и оружие

Эрдоган рассказал о планах Турции в регионе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на воскресном митинге в провинции Трабзон заявил, что попытки формирования у южных границ Турции зоны, подконтрольной террористам провалились благодаря усилиям официальной Анкары.
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В Чечне забросали камнями следовавший из Петербурга в Махачкалу поезд

Неизвестные забросали камнями поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Махачкалу, когда он проходил по территории Чечни.
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Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
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Политика

В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко

Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
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Сын Игоря Верника оправдался за инцидент с пятитысячной купюрой

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Власти Москвы составили портрет типичного туриста столицы

Как отмечает портал, 77,5% туристов из других регионов России родились после 1981 года. Из них 33,3% - молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.
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Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево

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Футбол

«Тоттенхэм» проиграл «Ньюкаслу» в матче АПЛ

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» уступил «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
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Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»

Netflix опубликовал тизер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, снятого в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
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Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП

Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
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Здоровье

Казанские врачи удалили гигантскую опухоль мозга пятимесячному малышу

Врачи ДРКБ удалили гигантскую опухоль мозга пятимесячному ребенку, сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.
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Происшествия

Прокуроры в Тюмени проверят данные об отказе врачей принять пациентку

Прокуратура Тюменской области начала проверку в связи с появлением сообщений СМИ о том, что врачи одной из больниц Тюмени отказались принять пациентку с отёком лёгких.
Обновлено в 12:34
Политика

Компании из Китая приобрели более 50% акций украинской «Мотор Сич»

Более 50% акций украинского завода «Мотор Сич», сотрудники которого занимаются производством авиационных двигателей, приобрели китайские компании Skyrizon и Xinwei Group.
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Составлен рейтинг лучших кроссоверов для российского бездорожья

Большинство современных кроссоверов предназначены в первую очередь для города, а сколь-нибудь серьезное бездорожье совсем не для них.
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Президент Грузии заявила о нелегитимности выборов в Абхазии

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Политика

В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеля

Объемы поставок дизеля из Москвы в Киев в августе снизились в два раза, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям сопроводили Английскую королеву в церковь

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AFP узнало позицию лидеров G7 по вопросу возвращения России

Лидеры стран G7 считают, что в настоящий момент «очень рано» реинтегрировать Россию в «Большую восьмерку».
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Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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