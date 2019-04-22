Футбол

«Спартак» специальным роликом поздравил Карреру с 55-летиемProstoProSport вчера в 17:40

Сегодня, 22 апреля, бывшему главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере исполняется 55 лет. Красно-белые выпустили специальный ролик, посвященный итальянскому специалисту.
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Дочь Карреры поздравила отца с днем рождения и поделилась уникальными снимками

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«Спартак» опубликовал поздравительный ролик для Карреры

Soccer.ruвчера в 17:22

Московский «Спартак» поздравил Карреру с днем рождения

Матч ТВвчера в 18:20

«Спартак» поздравил Карреру с днем рождения. Итальянцу — 55 лет

Sport24.ruвчера в 17:53

«Спартак» специальным роликом поздравил Карреру с 55-летием

ProstoProSportвчера в 17:40

Такого Массимо вы тоже не видели. Франческа Каррера поздравила отца с днем рождения уникальным фото

Спорт-Экспресс07:48

«Спартак» поздравил Карреру с 55-летием специальным роликом

Чемпионатвчера в 17:16
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Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 08:21, Ашберн
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Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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