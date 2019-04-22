Футбол
«Спартак» специальным роликом поздравил Карреру с 55-летиемProstoProSport вчера в 17:40
Сегодня, 22 апреля, бывшему главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере исполняется 55 лет. Красно-белые выпустили специальный ролик, посвященный итальянскому специалисту.
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Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 08:21, Ашберн
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
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Политика
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На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
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Обновлено в 06:34
Происшествия
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Александр Емельяненко пропустит бой из-за падения с велосипеда
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Политика
Владимира Зеленского пригласили в Крым
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Армия и оружие
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Военная полиция России обнаружила в сирийской Думе танк и тайное укрытие с боеприпасами.
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Происшествия
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Алла Пугачева оконфузилась во время выступления с Кристиной Орбакайте
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Савченко рассказала, кто виноват в ухудшении отношений РФ и Украины
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В Выборге выставлена на продажу квартира в средневековой крепости
Собственник указал, что продает единственную квартиру в старой части здания, которое представляет собой "невысокий двухэтажный дом башенного типа с подвалом и толстыми стенами, сложенными из гранитных валунов, наряду со сходными усадьбой бюргера, домом купеческой гильдии Святого Духа и еще одним гильдейским домом".
Обновлено в 06:40
Наука
В США сообщили о непрекращающихся землетрясениях
Ученые Калифорнийского технологического института в США выявили два миллиона слабых землетрясений в период с 2008 по 2017 годы.
Обновлено в 08:12
Хоккей
Гендиректор московского ХК «Динамо» Шанцев уходит в отставку
В августе 1991 года Шанцев вступил в должность коммерческого директора клуба. Гендиректором "Динамо" он стал в апреле прошлого года.
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Политика
ЦИК Украины обработал три четверти протоколов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверенно лидирует на выборах после обработки 75,99% протоколов.
Обновлено вчера в 22:55
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Шоу-бизнес
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Беременная Меган Маркл не появилась на праздновании дня рождения Елизаветы II.
Обновлено вчера в 13:16
Спорт
Ученица Тутберидзе объявила о переломе ноги
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Политика
Янукович поздравил Зеленского с победой
Обновлено в 02:14
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Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено вчера в 04:36
Экономика
Медведев поручил Мутко взять под контроль достройку долевых объектов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Виталию Мутко взять под контроль достройку объектов долевого строительства, которые не попали под условия постановления и будут дальше строиться с эскроу-счетами.
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Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти
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Политика
Власти ЛНР передали Украине 60 заключенных
Власти Луганской народной республики передали украинской стороне 60 заключенных для отбывания темы наказания на территории Незалежной, сообщает представитель ЛНР в группе по Минским соглашениям Ольга Кобцева.
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Владелец Hyundai решил сделать из своей машины Bugatti
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Политика
В штабе Зеленского готовят восемь законопроектов для внесения в Раду
Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в команде политика разрабатывают восемь законопроектов для внесения в Верховную раду.
Обновлено в 07:50
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
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Названы рублевые цены на новый Kia Soul
Компания Kia назвала российские цены на новый Soul.
Обновлено в 07:42