Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов высказался в защиту футболиста Резиуана Мирзова, которого нередко критикуют за качество игры. Мирзов перешел в "Спартак" в июле. Полузащитник получил травму в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской "Браги".

Общество В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене В Якутске введен режим чрезвычайной ситуации из-за низкого уровня воды в реке Лена и угрозы устойчивому водоснабжению.

Политика Посольство РФ рассказало о состоянии Бутиной в тюрьме США Дипломаты российского посольства в США посетили Марию Бутину, которая отбывает срок в американской тюрьме Таллахасси.

Происшествия Мать годовалого мальчика, обнаруженного мертвым в Башкирии, задержали Сотрудники правоохранительных органов задержали мать годовалого ребенка, пропавшего 29 августа в селе Исмаилово в Башкирии и найденного впоследствии мертвым.

Общество Губернатор Джорджии объявил об эвакуации из-за урагана «Дориан» Губернатор американского штата Джорджия Брайн Кемп объявил об эвакуации в прибрежных округах из-за урагана "Дориан", который надвигается.

Общество Москвичам повысили минимальную пенсию С 1 сентября в Москве на 2 тыс. рублей выросла минимальная пенсия у неработающих пенсионеров с учетом городской надбавки.

Экономика ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии Пенсионный фонд России (ПФР) предложил повысить сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер сможет получить всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Хоккей «Авангард» выиграл Кубок Открытия Сезон КХЛ традиционно открылся матчем за Кубок Открытия. В этот раз этот трофей разыграли ЦСКА и «Авангард».

Экономика ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин «Мерой, направленной на недопущение дестабилизации рынка техосмотра и, как следствие, рынка ОСАГО, является передача функций РСА в сфере техосмотра правительству»,— уточнили в пресс-службе ЦБ.

Политика Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад допустила множество ошибок в тексте, который опубликовала на своей странице в Facebook.

Кино Триллер «Я иду искать» стал лидером российского проката в выходные Фильм собрал 61,4 миллиона рублей. Второе место занял мультфильм «Angry Birds 2 в кино» с показателем 59,4 миллиона рублей.

Армия и оружие США нашли причину для ядерной войны Настоящая опасность военного применения систем искусственного интеллекта (ИИ) заключается в их использовании для принятия решения о нанесении ядерного удара, передает Breaking Defense заявление 32-го заместителя министра обороны США Роберта Уорка.

Единоборства Тренер Порье: Дастин финиширует Хабиба в четвёртом раунде Думаю, что Порье финиширует Хабиба в четвёртом раунде. Мы хотим измотать Нурмагомедова.

Политика Минобороны может достроить космодром Восточный Российский лидер Владимир Путин собирается посетить космодром Восточный 6 сентября, чтобы обсудить накопившиеся проблемы.

Общество Полиция не стала задерживать участников несогласованной акции в Москве Активисты скандировали лозунги в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации и требовали освободить задержанных ранее участников протестных акций.

Политика Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Политика Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах Видимо, 25-летняя модель не теряет время даром и, готовя завтрак для семьи, заботится о красоте, сделав маску для волос.

Происшествия Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.

Шоу-бизнес Лиза Галкина захотела сделать красивую прическу мамочке На что Гарри просит этого не делать, чтобы мама оставалась всегда красивой.

Здоровье Назван один из лучших витаминов для омоложения Биотин признан одним из лучших витаминов для омоложения, сообщает Food.news. Это витамин группы B, который также его называют витамином H.

Армия и оружие Минобороны РФ обвинило США в ударе по Идлибу Как следует из сообщения Центра, удар был нанесен в 15:00 мск 31 августа в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая и вызвал многочисленные жертвы и разрушения.

Футбол Олег Кононов: Принимаю это поражение на себя Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Зенита" (0:1) рассказал на пресс-конференции о вирусе, поразившем его футболистов, и взял на себя вину за неудачу.

Общество Названы регионы России с самой доступной электроэнергией Отмечается, что в Иркутской области самая низкая в России цена электроэнергии — немного больше одного рубля за киловатт в час.

Шоу-бизнес Пригожин и Валерия отреагировали на извинения Наргиз Валерия и Иосиф Пригожин отреагировали на «бестактную оговорку» Наргиз Закировой, которая назвала певицу одной из «телочек в туфлях».

Шоу-бизнес Дочь Татьяны Навки с размахом отметила пятый день рождения Как писал News.ru, ранее Навка рассказала о том, что изменилось в её жизни после встречи с пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым и рождения их совместной дочери Нади.