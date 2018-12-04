Футбол
«Спартак» сообщил о доказательствах ошибочного удаления Рассказова
«Спартак» сообщил о доказательствах ошибочного удаления РассказоваРИА Новости08:24
Денис Глушаков
|5′
|14′
Игорь Денисов
Луис Адриано
|38′
Фернандо
Артем Тимофеев
|42′
|45′
Ведран Чорлука
|46′
Игорь Денисов
Дмитрий Баринов
|58′
Дмитрий Баринов
Денис Глушаков
|62′
|62′
Ведран Чорлука
Мануэл Фернандеш
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
|66′
Николай Рассказов
|67′
Софьян Ханни
Марко Петкович
|73′
|77′
Антон Миранчук
Эдер
|79′
Джефферсон Фарфан
|90′+2′
Соломон Кверквелия
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
32
Ребров
92
Рассказов
29
Кутепов
14
Джикия
23
Комбаров
27
Ломовицкий
40
Тимофеев
8
Глушаков
3
Петкович
12
Адриано
9
Зе Луиш
1
Гилерме
20
Игнатьев
33
Кверквелия
4
Фернандеш
31
Рыбус
8
Фарфан
6
Баринов
59
Миранчук
7
Крыховяк
24
Эдер
9
Смолов
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Московский "Спартак" сделал официальное обращение в контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) и контрольно-квалификационную комиссию по судейству Российского футбольного союза (РФС) с просьбой пересмотреть и отменить красную карточку и дисквалификацию защитника команды Николая Рассказова, сообщается на официальном сайте "красно-белых".
РИА Новости08:24
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Футбол
Модрич: рад, что кто-то обычный может выиграть «Золотой мяч»
Обновлено в 10:30
Футбол
Матч за Суперкубок России пройдет 6 июля
"Было принято решение начать сезон 6 июля матчем за Суперкубок России", цитирует Прядкина ТАСС.
Обновлено в 10:00
Футбол
Матч чемпионата Франции между ПСЖ и «Монпелье» отменен из-за протестов
Субботний матч чемпионата Франции между «Пари Сен-Жермен» и «Монпелье» отменен из-за протестов и беспорядков в Париже, 4 декабря передает агентство Associated Press.
Обновлено в 10:27
Футбол
Янкаускас покинул пост главного тренера сборной Литвы
Литовская футбольная федерация (ЛФФ) на официальной странице Facebook объявила о расторжении контракта с главным тренером национальной команды Эдгарасом Янкаускасом.
Обновлено в 10:06
Футбол
Влашич третий раз подряд стал лучшим игроком месяца в составе ЦСКА
Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком команды в ноябре.
Обновлено в 09:12
Футбол
Клопп оштрафован за празднование гола на поле на 8 тысяч фунтов
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оштрафован за празднование гола на поле во время матча с «Эвертоном» на восемь тысяч фунтов.
Обновлено в 09:35
Футбол
Маркизио: «Роналду изменил стиль своей игры в Италии»
Обновлено в 10:30
Футбол
«Манчестер Сити» могут исключить из еврокубков за нарушение ФФП
Ранее появились сведения, что президент ФИФА Джанни Инфантино, будучи генеральным секретарем УЕФА, проводил тайные встречи с руководителями «Манчестер Сити» и ПСЖ с целью помочь клубам избежать отстранения от участия в Лиге чемпионов, грозившее командам из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.
Обновлено в 07:52
Футбол
Бериссо покинул пост главного тренера «Атлетика»
В последнем поединке "Атлетик" проиграл "Леванте" со счетом 0:3. Исполнять обязанности главного тренера "Атлетика" после отставки Бериссо будет тренер резервистов Гаиска Гаритано, который ранее работал с "Депортиво" и "Эйбаром".
Обновлено в 08:21
Футбол
Эванс Кангва: «Игра с „Зенитом“ была принципиальная для меня»
Нападающий тульского «Арсенала» Эванс Кангва, оформивший дубль в матче с «Зенитом» (2:4), отметил принципиальность прошедшей встречи.
Обновлено в 10:18
Футбол
Форвард «Спартака» высказался о ситуации вокруг Глушакова
Обновлено в 10:30
Футбол
Черчесов подвёл итоги 2018 года для сборной России
Оценивать итоги 2018 года для сборной России нужно не по последним матчам, а по выступлениям в целом, уверен главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
Обновлено в 09:42
Футбол
Зинченко и Агуэро не сыграют с «Уотфордом»
Зинченко в нынешнем сезоне сыграл за «Манчестер Сити» два матча в АПЛ и шесть во всех турнирах.
Обновлено в 10:22
Футбол
Аспиликуэта продлил контракт с «Челси» до 2022 года
29-летний футболист подписал новое соглашение сроком до лета 2022 года. Аспиликуэта выступает за «Челси» с 2012 года.
Обновлено в 07:29
Футбол
Кафельников назвал игроков, которым нужно бежать из «Спартака»
Обновлено в 10:19